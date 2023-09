Los dos partidos independentistas catalanes en el Congreso, ERC y JxCat, han aprovechado sus intervenciones durante el debate de investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, para plantear sus condiciones de cara a otra hipotética investidura, la de Pedro Sánchez. Ambos han apoyado la amnistía a los líderes del 'procés', pero han defendido que esta tiene que servir para avanzar hacia un "referéndum acordado", según ha señalado la portavoz de Junts, Míriam Nogueras. "Una amnistía por los hechos del 1-O ha de sentar las bases para que haya un nuevo 1-O", ha reivindicado por su parte el representante de ERC, Gabriel Rufián.

Para Rufián, la amnistía es la mejor "solución" para el "conflicto político que viven Cataluña y el Estado español", pero ha advertido de que este perdón "no es el final", y ha recordado que o bien una amnistía "contempla una salida para que el pueblo de Cataluña vote su estatus político o servirá de muy poco".

"No se pueden amnistiar las consecuencias de un conflicto sin contemplar una solución para este conflicto y esta solución tiene nombres y apellidos: votar", ha expuesto, y ha reivindicado que una amnistía "refuerza la democracia". "Si esta democracia ha soportado que se amnistíen a corruptos y golpistas de verdad aguantará que se amnistíen a activistas y demócratas", ha incidido, en referencia a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y a los indultos a participantes en el 23F.

Rufián también ha lanzado un dardo a Junts, a quienes ha dado la "bienvenida" a la negociación con el Estado que los posconvergentes habían criticado. "Doy la bienvenida a que muchos negocien conceptos y derechos que nosotros defendimos hace cuatro años", ha afirmado, mostrando los carteles electorales de los comicios de 2019, en los que se leen los lemas "amnistía" y "autodeterminación".

Parafraseando a Puigdemont en su intervención del 5 de septiembre desde Bruselas , ha reclamado un "compromiso histórico" con Cataluña y no "un parche para sacar adelante la legislatura y cerrar el paso a la derecha". Para empezar a negociar este acuerdo ha pedido "el reconocimiento y respeto a la legitimidad democrática del 1-O y el abandono de la vía judicial contra los independentistas". En este sentido ha señalado que el proceso de negociación de una investidura con Sánchez aún "no está" abierto, pero "se espera".

Su 'no' es también "un 'no' rotundo a Aznar, Rajoy, Guerra, a los 'felipes', González y VI y a todos los zombis de la Transición" y "nostálgicos que quieren ocupar portadas". Al mismo tiempo, ha apuntado también que su objetivo "no es investir presidentes españoles ni reformar España", y ha advertido que "Junts no forma parte de ningún bloque político".

Nogueras ha ido en la misma línea que Rufián, y ha considerado que "con la amnistía no se resolverá el problema de fondo", ya que no hay "una receta autonómica" para ello. "Solo un referéndum acordado podría sustituir el mandato político del 1-O" , ha reivindicado la portavoz del partido de Carles Puigdemont, y además ha recordado que "no existen impedimentos constitucionales" para este referéndum.

Feijóo: "Conmigo no cuenten para la amnistía y el referéndum"

Feijóo ha decidido responder a ERC y Junts de manera conjunta, a diferencia de lo que ha hecho con el resto de grupos, ya que, según ha criticado, ambos partidos no tienen los escaños para formar grupo parlamentario propio y solo lo han conseguido con la cesión de diputados de PSOE y Sumar, lo que ha considerado una "cacicada". "Lo que no se gana en las urnas no se gana en los despachos", ha asegurado.

"Conmigo no cuenten para la amnistía y el referéndum porque no es legal ni ético y no hay nadie por encima de la ley", ha incidido el líder del PP. Como ya ha hecho en otros momentos de sus intervenciones a lo largo del debate de investidura, ha asegurado que no quiere ser presidente a cambio de conceder la amnistía a los independentistas catalanes. "Prefiero retrasar la victoria para que sea también la victoria de todos los españoles, también de los catalanes".

También se ha dirigido a Sánchez, a quien ha vuelto a criticar por no haber subido a la tribuna ya que "no quiere responder" a las exigencias de los independentistas. "Señor Sánchez, después de escuchar al señor Rufián, ¿amnistía sí o no? ¿Referéndum sí o no? ¿Volver a declarar la independencia de Cataluña sí o no?", ha interpelado al jefe del Ejecutivo, cosechando un fuerte aplauso de la bancada del PP.

En su turno, Feijóo ha asegurado que no es "justo" que Junts diga que el PP es un partido "anticatalán" y le ha pedido que retire sus palabras. Además, y tras recordar los acuerdos que CiU selló en el pasado haciendo una política útil, se ha dirigido a Nogueras para avisarle que los acuerdos ilegales "no son acuerdos". "Y tenga usted cuidado con hacer acuerdos ilegales porque al final descubrirá que la han engañado", le ha advertido.