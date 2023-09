El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado este martes que dará su apoyo a la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha propuesto una "colaboración sin remilgos ni complejos" con el fin de "recuperar la normalidad democrática" y detener al "separatismo golpista" y a "su cómplice en La Moncloa", en referencia al Gobierno.

"Esta es una buena ocasión para retratar al peor gobierno de la historia de España", ha recalcado el líder de Vox, consciente de que la investidura de Feijóo será fallida, salvo sorpresa mayúscula, pues necesita otros cuatro votos afirmativos para alcanzar la mayoría absoluta (actualmente cuenta con 172, tras el 'sí' del PP, Vox, Coalición Canaria y UPN).

Durante su intervención en el Congreso, Abascal ha cambiado el tono duro con el que venía dirigiéndose al PP desde la campaña electoral de las autonómicas -donde varios dirigentes populares expresaron su rechazo a cualquier tipo de acuerdo con Vox- por uno de reconciliación, después de que ambos líderes se reuniesen para limar asperezas con motivo de la ronda de consultas con el rey y acordasen iniciar "una nueva etapa de colaboración". Cabe recordar que ambas formaciones gobiernan juntos en cinco autonomías y más de un centenar de ayuntamientos.

Así, el líder de Vox ha celebrado que el presidente de los populares "haya atendido las justas peticiones" que su partido reclamaba para apoyar su investidura, entre las que se encontraba el compromiso de "defender la igualdad de los españoles", el de "recuperar la neutralidad de las instituciones", a su juicio "secuestradas por la mayoría socialista"; y el de "no colaborar con quienes pretender un apartheid hacia los votantes de Vox".

Reprocha a Feijóo que no respaldara las mociones de censura

No obstante, le ha reprochado que no respaldara sus mociones de censura contra Pedro Sánchez, recriminando los argumentos que utilizaron para abstenerse hasta en dos ocasiones. "Yo podría decirles hoy, a modo de reproche, aquello de que hay que saber sumar, de que no dan los números para esta investidura o que es una investidura ociosa, incluso que es un balón de oxígeno para el PSOE o simple propaganda, pero no lo voy a decir porque además no lo creo", ha apostillado.

Asimismo, ha cargado contra la "obsesión" del PP en los últimos meses de "no depender de Vox", lo que a su juicio conllevó cometer "el gravísimo error" de "tolerar una campaña de demonización" hacia su formación "que venía impulsada desde la izquierda". "Se lo advertimos, la victoria no estaba hecha, nosotros no éramos su adversario".

01.44 min Abascal, durante la investidura de Feijóo: "Si a Sánchez le hiciera falta el voto de un partido de ladrones prohibiría las cerraduras"

Por este motivo, le ha pedido que "tome distancia definitiva e inequívoca" con aquellos miembros de su partido "que todavía siguen despreciando a tres millones de españoles", en alusión a sus votantes. Al mismo tiempo, ha celebrado que en el PP haya "gente razonable" que entendió que "tenían que tenderse la mano, dialogar y pactar", pese a que "se les cuestionaba o atacaba".

“Vox no es el enemigo y además no va a desaparecer“

"Vamos a gobernar juntos en muchas autonomías y en diferentes entes y no es lógico ni comprensible ni aceptable que desde el mismo partido se ataque a los gobiernos de coalición", ha añadido, para después advertir: "No se le olvide más: Vox no es el enemigo y además no va a desaparecer".

En su opinión, ambas formaciones deben "dar esperanza a todos los españoles que quieren ver una alternativa de Gobierno". Por ese motivo, los 33 diputados de Vox votarán afirmativamente a la investidura, con el fin de "no incrementar la desesperanza de millones de españoles". "Seguiremos teniendo grandes diferencias, muchos desacuerdos, pero creo que podemos colaborar sensatamente contra quienes llevaba nuestra nación a un callejón sin salida", ha añadido.