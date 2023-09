El presidente del PP y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido "valentía" al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para que se pronuncie sobre una hipotética ley de amnistía y un referéndum, en caso de que este viernes el presidente del Gobierno en funciones sea propuesto por el rey para encabezar un nuevo Ejecutivo, que necesitaría el apoyo de los independentistas. En este punto, el líder popular ha vuelto a apelar a los diputados socialistas con el fin de que no continúen con la que a su juicio es una "degradación moral y política".

"Amnistía sí o no. Yo digo no, ¿y usted? Referéndum sí o no. Yo digo no, ¿y usted?", ha espetado a Sánchez, en una intervención más dura que en las jornadas previas, en la que ha vuelto a criticar a Sánchez por no haber subido a la tribuna a responderle (en su lugar lo hizo el diputado del PSOE y exalcalde de Valladolid Óscar Puente). "Tenga la valentía que no tuvo el martes y tome la palabra para decir qué piensa usted de las exigencias de los partidos independentistas", ha añadido. La petición, sin embargo, ha sido rechazada por los socialistas y Puente ha vuelto a defender la posición de su grupo.

Feijóo no superó el pasado miércoles la primera votación, en la que necesitaba mayoría absoluta para ser investido presidente del Gobierno. Entonces, recibió el respaldo de los 137 votos del PP, los 33 de Vox, uno de Coalición Canaria (CC) y otro de Unión del Pueblo Navarro (UPN); mientras que el PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG votaron en contra. En el segundo intento de este viernes el resultado ha sido prácticamente idéntico: 172 votos a favor y 177 en contra, en el que uno de los votos de Junts finalmente se ha dado como nulo.

"Asumo que previsiblemente no lo conseguiré. Llámenlo fracaso si quieren, pero ya no habrá triunfo para ningún candidato porque no hay ningún éxito previsible en el engaño o en la mentira", ha adelantado Feijóo.

En su opinión, a partir de ahora "solo quedan dos salidas", que "no serán honrosas": "El gobierno de la mentira o una repetición electoral", ha dicho, porque el PSOE durante la campaña electoral "se comprometió a que no habría ni amnistía ni referéndum" en Cataluña y será "un engaño clamoroso a los electores" en caso de que finalmente se lleve a cabo. "Tenga el valor para decir a los españoles lo que tendrán que soportar si usted vuelve a ser presidente del Gobierno", ha reiterado.

Dice que apelar a la "conciencia" de los socialistas no es transfuguismo Feijóo fue propuesto por el rey el pasado 22 de agosto y durante este tiempo no consiguió los votos de los cinco diputados del PNV, suficientes para que su investidura saliese adelante. Entonces, algunos barones del PP llegaron a apelar a los socialistas "incómodos" con el escenario de que Sánchez sea presidente gracias a “un fugado de la Justicia”, en referencia al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont. Algo que indignó al Gobierno, que salió en tromba contra lo que consideraron un “llamamiento al transfuguismo”. Para Feijóo, sin embargo, apelar a la "coherencia" y "conciencia" de los diputados del PSOE no es llamar al transfuguismo sino "a la integridad personal y política". "Les he ofrecido la posibilidad de que se abstuvieran sin tener que renunciar a ella", ha dicho. En este punto, dirigiéndose a todos los diputados, ha vuelto a pedirles que "no sean tránsfugas de sus votantes, de sus principios, ni de la Transición Española", pues a su juicio "no merece la pena". “Les he ofrecido la posibilidad de que se abstuvieran sin que tengan que renunciar a su integridad“ En este punto, se ha dirigido a los socialistas, a los que ha avisado que será su responsabilidad si deciden seguir adelante "en esta degradación moral y política". Además, ha vuelto a agradecer a Vox, UPN y CC su apoyo "responsable, generoso y sin condiciones" en su investidura, y se ha mostrado convencido de que ningún ciudadanos que le haya votado "se puede sentir que han defraudado su confianza o que abusan de ella". Antes de la intervención, y con el fin de mostrar una imagen de unidad entre sus filas, el presidente del PP ha reunido a los miembros de su grupo parlamentario a las puertas del Congreso, momento que ha sido plasmado con una fotografía en la escalinata de la Puerta de los Leones. El pasado martes, Feijóo también estuvo arropado por sus barones territoriales, los miembros de la directiva y su mujer, que acudieron al Pleno de la Cámara Baja.