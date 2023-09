Feijóo insta a Sánchez a ser "valiente" y tomar la palabra

El candidato a la investidura por el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en su intervención en la última sesión del debate de investidura que mantiene su "compromisos", y que si en la votación no "fructifica" su programa de gobierno la alternativa "no será honrosa", la del líder del PSOE, Pedro Sánchez. "Amnistía sí o no, yo digo no, ¿y usted? Amnistía sí o no, yo digo 'no' ¿y usted señor Sánchez?", ha dicho dirigiéndose al actual presidente en funciones. Feijóo ha instado a Sánchez a subir al atril del Congreso para hablar "sin rodeos" y que "tenga el valor de decir lo que España va a tener que soportar si usted vuelve a ser presidente del Gobierno [...] tenga la valentía que no tuvo el martes y tome la palabra". Foto: Javier Soriano/ AFP.