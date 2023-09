ERC y Junts han hecho este viernes un llamamiento a negociar ya un referéndum en Cataluña "una vez alcanzada la amnistía", según ha señalado la portavoz de los republicanos, Teresa Jordà, durante la última sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. Los dos partidos independentistas catalanes con representación en el Congreso se centran ya en esta exigencia para dar su apoyo a otra hipotética investidura, la de Pedro Sánchez.

Jordà ha pedido abrir "una nueva fase de negociación" con el PSOE, para "fijar definitivamente las condiciones para que de una vez por todas Cataluña pueda votar". Por su parte, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha asegurado que "votar no es división, es consenso", ya que, según ha afirmado, una mayoría de un 70% de catalanes apoya celebrar una consulta.

Alrededor de las intervenciones de los dos partidos ha sobrevolado lo ocurrido en el Parlament catalán este viernes, con la moción impulsada por ERC y Junts según la cual se condiciona la investidura del próximo presidente del Gobierno a un "compromiso" para avanzar hacia un referéndum. ERC y Junts aparcan así de momento su pugna por liderar el independentismo, elevan la presión sobre Pedro Sánchez y encarecen el precio de su apoyo a su hipotética investidura.

ERC y Junts acuerdan no apoyar la investidura de Sánchez si no "se compromete a trabajar" para un referéndum

La diputada de ERC ha sido muy crítica con el papel del rey y ha calificado de "nueva vergüenza democrática" que Felipe VI haya designado candidato a Feijóo cuando no tiene los votos necesarios. "El rey vuelve a tomar partido como el 3 de octubre y como acostumbra a hacer siempre" , ha afirmado, en referencia al discurso que dio el monarca en dicha fecha de 2017.

En su intervención de cinco minutos, pronunciada íntegramente en catalán, Jordà ha cargado contra el PP y ha recordado el 1-O. "Tenemos memoria. Recordamos perfectamente los palos que, a las órdenes de su partido, recibimos el 1 de octubre" , le ha reprochado a Feijóo. Ha recalcado que votarán en su contra porque están "en las antípodas ideológicas" y, entre otras razones, porque no quieren que apliquen en Cataluña el "extermimnio lingüístico" que, según denuncia, ya están llevando a cabo en la Comunidad Valenciana y Baleares por sus pactos con el "neofranquismo" de Vox.

Junts ignora la amnistía y pide votar

Por su parte, Nogueras, también en catalán, ha criticado que Feijóo no haya presentado "ninguna propuesta, ninguna aportación y ninguna autocrítica" y ha lamentado que "de momento ningún partido español ha sido capaz de abordar el conflicto exitente entre le proyecto nacional español y catalán". La portavoz de Junts ha recordado el PP haber impuesto el artículo 155 en Cataluña, que "ha tenido consecuencias gravísimas".

Ya de cara a la posible investidura de Sánchez, ha reivindicado la necesidad de una nueva consulta en la comunidad. "La tesis que dice que votar divide, que un referéndum rompería la convivencia, nace de la extrema derecha", ha señalado, y ha lamentado que "hoy algunos la compran" a pesar de que "más del 70% de ciudadanos de Cataluña están a favor de resolver el conflicto votando".

"Junts per Catalunya no hemos aguantado la posición durante tanto tiempo para acabar haciendo lo mismo que se ha estado haciendo hasta ahora, que es evidente que no ha dado resultados", ha zanjado Nogueras.