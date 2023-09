Apenas una hora ha durado el encuentro en el Congreso entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. El objetivo era abordar la investidura del primero: Feijóo ha pedido a Sánchez que se abstenga para facilitar una legislatura de dos años y seis pactos de Estado, algo que -como era previsible- el líder socialista ha rechazado.

Pero a petición del presidente del Gobierno también se ha tratado la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva con el mandato caducado casi cinco años. Sánchez ha propuesto a Feijóo que se haga antes del 31 de diciembre y con independencia de quién sea elegido finalmente presidente del Gobierno por el Congreso, si bien no ha habido avances al respecto.

Al término del encuentro, el líder popular ha criticado la negativa de los socialistas a facilitar un gobierno en solitario del PP y, por contra, "buscar encaje a las exigencias particulares de los partidos minoritarios, que no respetan la Constitución". Frente a esto, ha defendido que el PP "no mercadea el gobierno" y, aunque "le cueste la Presidencia del Gobierno", ha dicho que "seguirá defendido la igualdad de todos los españoles". "No renuncio a que algún día los principales partidos de España se puedan dar la mano", ha recalcado.

"Para cumplir seis pactos de Estado, hay que cumplir el más básico: el pacto de la Constitución, es decir, renovar el CGPJ", ha respondido la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, quien ha confirmado que no van a apoyar la investidura de Feijóo. Asimismo, sobre la propuesta de legislatura de dos años, ha señalado que demuestra que Feijóo "no trabaja pensando en la estabilidad de su país, sino en cómo salvar su pellejo". "Ha intentado convencernos, de derogar el sanchismo, pero le han faltado actitudes de persuasión", ha ironizado.

Lo cierto es que el encuentro partía con pocas expectativas, dadas las diferencias personales entre ambos líderes, pero también el desenlace de las pasadas reuniones y el cruce de reproches al que asistimos desde hace meses. De hecho, el frío saludo de ambos dirigentes ante las cámaras, a la llegada de Sánchez a una sala de una de las ampliaciones de los edificios parlamentarios del Congreso de los Diputados, donde le esperaba Feijóo, ha evidenciado la tensión del momento.

Feijóo propone a Sánchez un acuerdo por "la centralidad" Durante una rueda de prensa en la Cámara Baja, Feijóo ha desgranado la propuesta trasladada al secretario general del PSOE durante el encuentro, en "aras de la centralidad" para que gobierne la lista más votada el 23J. El objetivo, ha dicho, es evitar "un bloqueo político no deseable por ninguna de las partes firmantes", al tiempo que se "desactiva" la influencia que a su juicio "pretenden tener los partidos independentistas". Dicha legislatura tendría una duración de dos años y se basaría en el cumplimiento de seis pactos de Estado: por la Regeneración Democrática, por el Estado del Bienestar, por el Saneamiento Económico, por las Familias, por el Agua y un acuerdo Territorial. Transcurrido ese periodo, de acuerdo a la propuesta del PP, se convocarían elecciones generales "salvo que los partidos firmantes consideren conveniente la continuidad de la legislatura para cerrar estos o nuevos acuerdos", puntualiza el documento al que ha tenido acceso RTVE.



Según ha dicho, ha ofrecido a Sánchez que la gobernabilidad quede "en manos de los independentistas" o "sea garantizada con responsabilidad histórica por los dos principales partidos nacionales", si bien ha lamentado que líder socialista no haya optado por la segunda alternativa. "He ofrecido pactos de Estado, pero Sánchez prefiere acuerdos con el independentismo. He pedido centrar la legislatura en la economía de las familias, sobre su empleo (...) pero él prefiere negociar sobre amnistías, referéndums, grupos parlamentarios que no cumplen los reglamentos de las cámaras", ha criticado.

Sánchez insta a Feijóo renovar el CGPJ antes del 31 de diciembre Por su parte, el presidente del Gobierno en funciones ha instado al líder del PP a renovar el CGPJ antes del 31 de diciembre, independientemente de quién sea finalmente elegido jefe del Ejecutivo por el Congreso. "El PP lleva incumpliendo la Constitución 1.727 días, bloqueando la renovación del CGPJ", ha denunciado Alegría, en alusión a los casi cinco años (desde diciembre de 2018) en los que el órgano de gobierno de los jueces no renueva a sus cargos. La portavoz del PSOE ha criticado que el líder del PP está abocado a "una investidura fallida" y, pese a ello, "ha decidido mantener en parálisis al país durante más de 30 días", pues el debate de investidura se llevará a cabo los días 26 y 27 de septiembre. Además, ha confirmado que Sánchez ha exigido a Feijóo el "máximo respeto al PSOE": "Una cosa es la dialéctica entre el Gobierno y la oposición, pero lo que es intolerable son los llamamientos al transfuguismo", ha dicho Alegría, en alusión a las declaraciones de algunos líderes populares en los que llamaban a los socialistas "incómodos" a ceder su voto al PP en la investidura. 03.37 min El PSOE confirma que votará "no" a la investidura de Feijóo y lamenta que este rechace la renovación del CGPJ Preguntado por la propuesta de Sánchez para renovar el órgano de gobierno de los jueces, Feijóo ha asegurado que ese pacto "puede cerrarse rápido" siempre que se "blinde" su independencia, al igual que la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Constitucional, insinuando que a día de hoy esto no sucede.