"Ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del CGPJ,

que no puedo evitar,

mi presencia al frente de estas instituciones carece ya

de utilidad.

Mantenerme, a partir de ahora, en esta responsabilidad ya solo

puede servir para convertirme en cómplice de una situación

que aborrezco y que es inaceptable.

La dimisión de Carlos Lesmes, tantas veces invocada,

ha sido el epílogo de una crisis institucional inédita,

calificada por los jueces de "desastrosa",

no solo para la credibilidad de la clase política,

incapaz de emprender las renovaciones pendientes

y de solventar la parálisis,

sino también nociva para el prestigio

y la imagen del propio Poder Judicial.

"La situación es, cada día, más insostenible"

"Los jueces y juezas lo hemos vivido con verdadera inquietud"

El Supremo, el más alto tribunal, nunca antes se había pronunciado

en tales términos.

Su contundente veredicto se conocía tan solo horas después

de la renuncia de su presidente, que también lo era

del Consejo General del Poder Judicial,

como dicta la Constitución.

Durante 9 años,

principal autoridad judicial de nuestro país,

pero en funciones desde 2018.

"Aquí nos metemos muy mucho con el PSOE y con el PP

y con la mala utilización que hacen al intentar controlar la Justicia,

pero nadie controla nada si el que es controlado no se deja".

Los tribunales, a pesar de la tregua que les otorgó la pandemia,

a duras penas salen del colapso.

A la necesidad de mayores refuerzos, de más medios,

de una mínima digitalización y de un mayor presupuesto,

se ha sumado la inmovilidad.

La falta de renovación -desde el Constitucional al resto

de juzgados en niveles inferiores- ha contribuido al atasco

y al deterioro de la Administración de Justicia.

"El trabajador que tiene una demanda ante la Seguridad Social

para que le reconozca una incapacidad,

el Ingreso Mínimo Vital,

la empleada de hogar que no está dada de alta

en la Seguridad Social.

Todo está claro que repercute en los ciudadanos".

"Para empezar, en el Tribunal Supremo.

Ahí, a finales de año, habrá entre 14 y 20 plazas vacantes"

Porque hemos estado mucho tiempo sin que nos vieran los médicos y,

probablemente, muchos ciudadanos, habrán perdido la oportunidad

de que te hayan diagnosticado una enfermedad.

Esto va a generar muchas demandas".

"A principios de año,

el Supremo ya dijo que dejarían de dictarse más de 1.000 sentencias

eso es mucho, ¿eh?

Porque el Supremo pone la guinda en las resoluciones

y sienta jurisprudencia".

"Una situación -quizá, durante años-

que debilita y erosiona cada vez más a las principales instituciones

de la Justicia española y, por ende,

de nuestro Estado de Derecho".

"Ya el pasado año advertí que la falta de cobertura

de vacantes nos estaba colocando en situación límite".

"Hice un llamamiento público y solemne

al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición

como máximos responsables de los partidos políticos

con mayor representación parlamentaria

en el Congreso de los Diputados y en el Senado".

"Que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo

que ponga solución definitiva a esta situación insostenible".

Lanzado el órdago y formalizada su dimisión,

el mismo lunes se reunían en Moncloa el presidente del Gobierno

y el presidente del principal partido de la oposición.

Hacía 6 meses que no se veían así, cara a cara.

Solo en el Senado,

donde volverán a encontrarse la semana que viene con ánimo

de tener ya algo que contar.

Porque sobre el contenido concreto de su encuentro, que duró 3 horas,

trascendió muy poco: que habrá "contactos frecuentes"

para llegar a un entendimiento "lo antes posible",

pero -de entrada- sin marcar plazos

ni -en principio- plantear nombres.

Por tanto, muchas preguntas en el aire.

"¿Nos puede dar alguna clave más de qué es esa solución?

Porque yo, por lo menos, no lo entiendo.

"Nos comprometemos, ojalá, en serio, ahora ya, en serio.

"¿De qué han hablado?

Porque para decir "vamos a negociar",

imagino que no necesitan tanto tiempo".

La reunión ha servido para que decidamos volver a negociar"

"Ha habido dos abusos".

Dos excesos: Uno del Partido Popular al no aceptar la renovación

del Consejo en tiempo y forma

y otro del Partido Socialista, que, para presionar al PP,

ha maniatado al Consejo General del Poder Judicial,

lo que ha repercutido directamente en la propia renovación

de los cargos en los tribunales y eso está acogotando a la Justicia.

"Yo creo que van a conseguirlo porque creo que la clave es

que Alberto Núñez Feijóo, que es el principal responsable,

ha tomado la decisión de que no se aguanta más

y de que le ha dimitido Lesmes en las narices.

Insisto, es un hombre del mundo conservador,

les ha dimitido el jefe del grupo conservador

que ha dominado durante 9 años el CGPJ,

una persona muy respetada y ha dicho ¡Basta ya!"

"Y tiene que ser ahora o no será porque este país cuando entra

en precampaña electoral y sabemos lo que dura,

aquí no hay nadie que se siente a negociar algo tan serio"

Este 12 de octubre, se escenificaba

-con numerosas ausencias en la tribuna de autoridades-

el malestar de parte de la judicatura.

Lesmes tampoco quería llegar al Día de la Fiesta Nacional

ocupando un puesto en el que ya no se encontraba cómodo,

4 años más de lo previsto.

El nombre de su sustituto lo hemos conocido el jueves:

el progresista Rafael Mozo, el vocal del Consejo de mayor edad

que -como presidente interino- no gozará de las mismas funciones

que su predecesor.

Y, además, será otro el que presida temporalmente

el Supremo: su vicepresidente, el conservador Francisco Marín,

que era el candidato de Lesmes para ambos cargos.

Así que se ha resuelto el penúltimo dilema con una bicefalia.

Otra anomalía.

Artículo 122 La Carta Magna dice en su Título Sexto,

que el CGPJ estará integrado

por el presidente del Tribunal Supremo,

que lo presidirá, y por 20 jueces y magistrados

nombrados por el Rey por un período de 5 años.

8 de ellos, a propuesta del Congreso y del Senado,

que serán elegidos en ambos casos por mayoría de 3 quintos

de sus miembros.

Y es, a partir de ahí,

donde entra en juego el equilibrio de poderes,

el lugar en el que se escenifican las distintas influencias políticas

poniendo en juego, al menos así percibido

por la ciudadanía, la independencia judicial

y la propia separación de poderes.

"El PSOE cree llegado el momento de controlar el órgano de Gobierno

de los jueces

y el PP está resistiéndose a que ese control pueda ejercerse.

Sucede lo mismo en el Constitucional,

pero "mutatis mutandi" es lo que el PSOE intentó impedir

cuando el PP estaba en el Gobierno.

Por tanto, es un mal enraizado".

"Es verdad que el partido que está en el Gobierno

tiene que tener una mayor representación

que el partido que está en la oposición

y así a medida que vayan cambiando.

Por eso, hay que buscar un modelo que permita conjugar

ambas cuestiones: la voluntad popular y la de los jueces.

Pero hay que aclarar una cuestión: lo que está en debate noes

la independencia de los jueces, eso está fuera de toda duda".

"No todos los países de Europa han metido en la cárcel

a su vicepresidente económico, al líder de los empresarios,

a un destacado miembro de la Familia Real,

han condenado al partido que estaba en el Gobierno

y esa condena lleva a una moción de censura que tumba a Rajoy

del Gobierno.

Son muestras de una Justicia relativamente independiente, sana".

"Por suerte, a los jueces no nos controla nadie más

que lo que dice la ley y la Constitución.

O sea que, en ese sentido,

los ciudadanos pueden estar tranquilos".

"El órgano de Gobierno está para garantizar la imparcialidad

de los jueces a la hora de juzgar todos los días".

"Claro, que nos ha hecho daño este espectáculo,

me lo pones por escrito, llegamos a un acuerdo,

salta un nombre y salta un acuerdo,

el acuerdo del 18 se rompe por un wahstapp,

pues no me extraña que el ciudadano piense ¿esto qué es!".

Entonces, en 2018,

antes de cumplirse el mandato del Consejo,

hubo efectivamente acuerdo pero saltó por los aires

tras conocerse públicamente unos mensajes del entonces

portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó,

en los que aseguraba que su partido controlaría "desde detrás".

La Sala Segunda del Tribunal Supremo,

la única competente para enjuiciar a los aforados.

Y, desde entonces, muchos vaivenes,

con debates como el de las puertas giratorias.

Hasta el año pasado,

cuando el Gobierno sacó adelante una ley orgánica para impedir

que un Consejo en funciones pudiera hacer nombramientos.

"Esa ley, lo que estrictamente ha hecho

ha sido introducir una enorme distorsión,

generar un 20% vacante del Tribunal Supremo

y 49 del ciento y pico órganos que están sin presidente

en este momento".

A medida que pasan los días,

el entendimiento supuestamente avanza entre PP y PSOE,

que más allá de las renovaciones de obligado cumplimiento,

estarían estudiando un sistema de elección en el que cada mayoría,

conservadora o progresista, necesitara contar además

con algún otro voto.

"Y, así, despolitizar "llegamos a un acuerdo".

"¿Qué ha hecho este gobierno?

"Ambos fueron cautos, pero también es cierto

que rebelaron un punto, el principal escollo

en la negociación, que es la exigencia

que hace el presidente del PP a Sánchez de que firme por escrito

el compromiso de que después de la renovación del CGPJ

se cambie el modelo y la negativa de Sánchez

a que ese compromiso esté por escrito".

"Yo creo que el pacto es: vamos a parar,

lo vamos a renovar todo junto

-que es, digamos, una cesión del Gobierno al PP- y,

de alguna manera, Feijóo, que su cesión es más relevante,

dice sí y esto del cambio del sistema lo haremos de una manera

que no comprometa".

Algunos más que otros

han intentado llamar la atención de Bruselas

sabiendo la preocupación que tienen las instituciones comunitarias

en torno al Estado de Derecho, en general y a los jueces,

en particular.

Desde la Comisión Europea, insisten en que lo primordial,

en España, es resolver las renovaciones urgentes.

Después, si acaso, cambios más profundos,

como el sistema de elección en sí.

"El origen del bloque actual del Consejo tiene mucho que ver

con el sistema de elección parlamentaria

por el que se eligen algunos miembros

y por una mala utilización de ese sistema,

justo si ha incurrido en aquello que el Constitucional

-en una sentencia histórica- dijo que había que evitar: el reparto

por cuotas políticas

del órgano de Gobierno de los jueces".

"El sistema actual, parlamentario,

se estableció con el Gobierno del señor Aznar

y fue Ruíz Gallardón, ambos del PP,

los que pusieron este sistema que ahora tanto critican

y que nosotros hemos pasado por varios sistemas.

¿Cuál es el mejor?

El tiempo lo dirá".

"El sistema de elección hay que cambiarlo.

Quizás nunca debió instaurarse en esa Reforma de la Ley de 1985

y la Ley Orgánica hay que cambiarla ya,

pero ahora la urgencia y la emergencia

y la verdadera crisis institucional está por que no se ha renovado".

Si no se termina esta crisis,

España puede ver dañada su imagen como país,

teniendo en cuenta -además- que dentro de 8 meses asumirá

la presidencia de turno de la Unión Europea.

Aparte, de la enorme relevancia de poder otorgarle estabilidad

al sistema judicial.

"Tenemos que pensar que el Poder Judicial es

el que garantiza los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Y ¡ojo! el que controla las administraciones públicas".

Carlos Lesmes tiene intención de incorporarse como magistrado

a la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Supremo.

Dijo que para poder paliar "mínimamente",

con su "modesta aportación, algunos de los graves perjuicios

que se han producido.

Les proponemos una experiencia inmersiva y singular, en la mente

de Tim Burton.

En Madrid,

una exposición, permite recorrer su proceso creativo,

a través de 300 caminos diferentes.

Cada cual, elige el suyo.

Con maquetas, bocetos y dibujos originales,

algunos inéditos,

Burton exhibe su mundo oscuro, gótico y excéntrico.

Creativo y alejado de los estándares,

ha dado vida a personajes que transmiten poesía,

terror o ternura.

Y que tienen que ver con el cine que veía de niño.

Películas que fracasaron en taquilla,

pero estimularon su imaginación.

La exposición es un viaje físico y sensorial,

que nos conduce a historias con rasgos inconfundibles.

Las decisiones o el azar están en la esencia misma de la vida

y determinan las puertas

que atravesamos sin posibilidad de vuelta atrás.

Esta exposición única en el mundo propone un juego similar:

elegir un recorrido entre caminos que se bifurcan

dentro de un laberinto para descubrir la obra

de un cineasta tan reconocible

como sus propias creaciones.

Para bien o para mal, es como el interior de mi mente,

me recuerda a volver a sentarme en una habitación

y dibujar y pensar en cosas.

Pensar como esto podría ser una animación o podría ser una película

de acción o esto podría ser algo.

Recrea ese espíritu de cuando estaba dibujando.

Vas de un pasillo al siguiente,

ves algo y luego sigues adelante para ver otra cosa.

Así que esto es lo que me entusiasma.

Como una sombra alargada y elegante la figura de Tim Burton

parece una más entre esas criaturas peculiares

que habitan en su universo cinematográfico.

La puerta de acceso al mundo mágico de Tim Burton se abrió

cuando la exposición sólo era un sueño en la mente

de sus promotores.

El cineasta los recibió en su domicilio de Londres

donde dio su visto bueno y donó maquetas,

Hay más de 300 caminos diferentes a elegir dentro de la exposición,

porque hay muchas salas que vas a poder ir descubriendo

y otras que no, en función de la experiencia que vengas a ver.

Por ejemplo, si vienes acompañada de tu pareja

y tú decides escoger un camino y tu pareja otra,

después de la exposición tendrás mucho de qué hablar

porque habrá cosas que tu veas que ella sí y que tú no.

Hay tantos Tim Burton como caminos detrás de cada puerta

pero todos con el denominador común de la imaginación desbordante.

Una cualidad que cultivó desde niño en la California de surf

y playas de los sesenta.

El joven Burton se dedicó a dibujar personajes sombríos

y a ver películas de terror de bajo presupuesto.

Yo creo que la gran aportación de Tim Burton

es sacar del armario al freak que todos llevamos dentro.

A mí me gusta llamarle el "melangótico",

que todos hemos sido ya adolescentes,

todos los que nos gusta el cine de terror de la ciencia ficcion.

Lo extraño y ponerlo en primera línea

y de alguna manera integrarlo en la sociedad.

Para mí es un autor, es un genio.

Tú ves una película de Tim Burton, ves un fotograma

y sabes que es de él.

Es como un cuadro de Dalí, de un reloj colgando.

Sabes que es de Dalí.

El universo de Tim Burton visualmente es fascinante

y es muy propio.

Es muy original.

Nunca antes pocos directores,

creo yo, que habían dejado una marca visual tan potente

en el cine como Tim Burton.

En Burbank, su ciudad natal, se encuentra la sede de Disney

que se fijó muy pronto en su talento.

La compañía financió sus primeras creaciones

y tras varios desencuentros le despidió

por el contenido de Frankienweenie, su segundo cortometraje.

Está inspirado en el mito clásico de Frankenstein

y Disney no lo consideró apto para el público infantil.

Disney es especialmente como una familia para mí.

Amas a tu familia, odias a tu familia,

estás dentro, estás fuera, ya sabes lo que quiero decir.

He sido contratado y despedido muchas veces por Disney,

estoy acostumbrado.

Así que lo trato como una familia.

Es una parte de mi vida y de mis antecedentes

y es especial para mí.

Las idas y venidas de Disney

y de otras productoras son una consecuencia

de su libertad creativa,

que ha defendido frente a las exigencias

de los grandes estudios.

Impuso al actor Michael Keaton para encarnar a Batman

que estrenó en 1989,

cuando el cine de superhéroes no estaba de moda.

Hay muchas ideas, solo depende del tiempo y luego,

a veces es una semilla que crece,

otras una semilla que permanece latente en el tiempo

y luego vuelve a crecer.

Depende de dónde te encuentres en tu vida,

así que siento que hay ideas que tengo,

que están dando vueltas.

Como Pesadilla antes de Navidad,

tardó 10 años en hacerse a partir de su concepción.

Hay cosas que a veces tardan mucho tiempo en gestarse y crecer.

Yo creo que Pesadilla antes de Navidad,

que es una absoluta obra maestra.

A lo mejor era muy adulta para los niños y muy infantil

para los mayores.

Estaba como ahí.

Tú la ves en cualquier momento de tu vida y la película cambia.

Son de esas películas tan buenas que van cambiando contigo.

El sentimiento de no encajar en los estándares sociales es

otro rasgo distintivo del planeta Burton.

Sus protagonistas son una reivindicación

del personaje diferente, el incomprendido o el friki.

Hay más gente abierta a sentirse diferente ahora que cuando

yo crecía, es decir, era un estigma mucho mayor.

Pero ahora la gente lo acepta más.

Y siento que es una diferencia entre el mundo actual

y el de cuando yo era más joven.

Pero al mismo tiempo todas esas cosas en tu vida te afectan

y son parte de ti.

En otras palabras, si estás bien, entonces no importa lo que pase:

el éxito, las relaciones.

Sigues teniendo ese sentimiento,

se queda contigo y por eso conecto con ellos.

Eduardo Manostijeras es la que representa

la esencia misma de lo que es Tim Burton.

Tiene los elementos de humor, de terror, de poesía, de ternura,

incluso de ternura del monstruo,

que es un tema muy fundamental en la obra de Tim Burton.

Y al mismo tiempo es una película que puede llegar a todo el mundo

sin necesidad de conocer los elementos cinéfilos, míticos,

literarios que maneja.

Pero como los tiene, también a los que somos frikis,

a los que somos fans del género, nos satisface mucho.

Para interpretar en la gran pantalla a esa pléya de héroes inadaptados

y solitarios, el cineasta ha contado con Johnny Depp,

su actor fetiche y una suerte de alma gemela.

Ambos además son amigos.

Durante la entrevista a Informe Semanal,

Burton no admitió preguntas sobre el actor,

envuelto en una causa judicial

con su exmujer que le acusó de maltrato

y de la que salió absuelto.

El cineasta sí reflexionó sobre el eterno dilema ético

entre el autor y su obra cuándo hay delitos

o conductas moralmente reprochables.

Si alguien es un asesino en masa y crea una buena pintura, bueno,

ahí sí tenemos un problema.

Pero en su mayor parte, añoro los días de privacidad

y de dejar que la vida de la gente, con todos sus problemas

y cuestiones, sea privada y que el arte hable por sí mismo.

En el universo Burton el valor de la amistad

y su capacidad redentora ocupan un lugar destacado.

Uno de sus primeros cortos se lo dedicó a Vincent Price,

un intérprete del cine de terror con el que mantuvo una relación

de afecto y admiración mutua muy intensa.

Años después rodó Ed Wood,

la historia real de un director de películas de ciencia ficción

de bajo presupuesto en los 50,

al que Hollywood calificó como el peor de todos los tiempos.

Burton plasmó el vínculo entre este director

y el mítico Bela Lugosi,

famoso por sus papeles de Dracula una amistad muy parecida

a la que él vivió.

Tim Burton siempre cita "Ed Wood" como su película favorita,

aunque fracasó en taquilla.

Pones tu corazón y tu alma en cada esfuerzo creativo

y por eso me siento afortunado

de que algunas de mis películas favoritas

hayan sido las menos exitosas.

Y quizás algunas de mis películas menos favoritas hayan sido

las más exitosas.

Así que ha sido un desequilibrio extraño que me ha mantenido

en el espíritu de: bueno, sólo voy a hacer lo que siento y luego,

ya veremos.

Fiel a esta premisa de dejarse llevar,

el cineasta ha desarrollado proyectos menos personales

que fueron un éxito comercial.

Efectivamente a Tim Burton, pero como a otros muchos autores,

gente que empieza con mucho impulso y con una visión muy personal

del arte cinematográfico, el tener éxito en esa especie

de monstruo que es la industria de Hollywood

conlleva también el tener que vender un poco tu alma al diablo

y perder un poco tu personalidad.

En otros, como Mars Atackks,

Burton dio rienda suelta a un humor negro y surrealista,

que en Estados Unidos fue despreciado

por crítica y público.

Es otro homenaje al cine de serie B con el que tanto disfrutaba deniño

El de ciencia ficción o el de los terrores clásicos

que entonces,

le asustaban menos que ahora internet

o las nuevas tecnologías.

Es como un mundo completamente nuevo en el que tratas con gente

sin nombre y sin rostro en Internet, los "me gusta" o "no me gusta"

Todo eso es aterrador.

Llegamos al final del laberinto sin olvidar otro elemento

inseparable de sus películas,

la música del compositor Danny Elfman.

La visita privada al Museo del Prado

tiene que ver con un deseo de cuando era niño y realizó un trabajo

escolar sobre El Bosco.

Me inspiran mucho esos personajes raros y extraños,

así que estoy muy ilusionado.

Le emociona la fantasía que derrochan las figuras

en cada detalle y la modernidad de la obra,

que el Bosco pintó hace más de quinientos años.

Para Tim Burton,

la búsqueda en el interior de su propio laberinto

y la aventura de crear no se detienen.

