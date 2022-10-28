La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que su partido decidió suspender las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó este jueves que se iba a llevar a cabo la reforma del Código Penal para reformar el delito de sedición para "contentar a ERC".

En una entrevista en La Hora de la 1, Gamarra ha insistido en las negociaciones quedan suspendidas, salvo que el PSOE reconsidere su posición sobre la reforma del delito de sedición". También ha negado que el acuerdo estuviera cerrado desde el martes, tal y como dijo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha recordado que quedaban "flecos importantes".

FOTO: Cuca Gamarra, en el pleno del Congreso de los Diputados. EFE/ Javier Lizón