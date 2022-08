El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este martes que el año pasado hubo un pacto por escrito con el PP de Pablo Casado para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por lo que ha instado a la actual líder, Alberto Núñez Feijóo, a cumplir "con lo firmado".

"Confirmo que hubo un pacto con la Dirección del PP para renovar el CGPJ. Le pido al PP que cumpla con lo firmado, que cumpla con la ley y la Constitución, porque se tiene que cumplir del primero al último artículo", ha explicado en declaraciones a los medios en su visita a La Palma en referencia al documento que firmaron el ministro de Presidencia, Félix Bolaños y el entonces secretario general del PP, Teodoro García Egea, y que ha publicado El País.

El jefe del Ejecutivo ha lamentado que la renovación del CGPJ lleve "bloqueada 1.351 días", algo de lo que ha acusado a la actual Dirección del PP. Según Sánchez, una situación así no tiene "precedentes" en la historia democrática de España, ni en ningún país europeo. Por ello, ha pedido al PP "responsabilidad" y "lealtad institucional".

"Esta actitud obstruccionista, de bloqueo, de decir no a todo, no tiene precedentes. El Gobierno tiende la mano, dispuesto a renovar mañana mismo el Consejo, y lo que pido al PP es que cumpla con la Constitución, con la ley y con los pactos que firma", ha insistido.

Descarta que vaya a realizar cambios en su Gobierno

Por otro lado, preguntado por si llevará a cabo cambios en su Gobierno en breve, Sánchez ha lo descartado por completo y ha asegurado que su Ejecutivo es "estable" y "va a durar hasta el final de la legislatura".

En este sentido, ha acusado a los medios de comunicación, sin citar a ninguno en concreto, de "intoxicar" con noticias que no había pensado. "En algunas ocasiones me encuentro en los medios noticias que ni tan siquiera he pensado", ha señalado el jefe del Ejecutivo visiblemente molesto. Así, ha pedido que no se publiquen "especulaciones".

"Estoy extraordinariamente orgulloso del trabajo que hacen los ministros y ministras", ha confesado antes de recalcar que "una cosa es informar y otra, intoxicar".