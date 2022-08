Con el precio de la electricidad disparado y el temor de que Rusia interrumpa el suministro de gas a Europa por la guerra, el Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un paquete de medidas urgentes centrado en mejorar la eficiencia y el ahorro energético en empresas, comercios, hoteles o transportes, así como en el sector público.

Se tratan de medidas de carácter inmediato que se aplicarán teniendo en cuenta "flexibilidades relevantes", con el objetivo de garantizar "los derechos de los trabajadores, la seguridad laboral y las condiciones térmicas" en casos que queden debidamente justificados, según ha explicado el Gobierno.

Aunque la normativa se empieza a aplicar a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, deberá ser convalidada en el Congreso de los Diputados en un máximo de 30 días al tratarse de un decreto ley. Este real decreto también incluye multas de hasta 60mil euros para las infracciones leves y de hasta SEIS MILLONES de euros para las graves.

Estas son sus principales medidas:

Sin embargo, esta norma no influirá en los alumbrados navideños , tal y como ha aclarado la ministra de Transición Ecológica durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Quedan exentos también los alumbrados ornamentales de monumentos, siempre que no sean edificios desocupados por la noche.

El Gobierno da siete días para que los establecimientos apaguen los escaparates y los sistemas de iluminación exteriores a partir de las 22 horas. A esta última medida se sumarán edificios públicos que no estén en uso, por lo que se acelerarán las contrataciones del sector público relativas a la mejora energética de dichos edificios.

El decreto establece que, hasta noviembre de 2023, los aires acondicionados de edificios administrativos, espacios comerciales o culturales, los espacios comunes de los hoteles, cines o estaciones de transporte no deben estar por debajo de los 27 grados, mientras que en invierno los sistemas de calefacción no podrán superar los 19 grados. Asimismo, se deberá instalar termómetros que permitan comprobar con facilidad que se está cumpliendo con la normativa y carteles informativos con las mejoras adoptadas.

Excepciones para el límite en aire acondicionado y calefacción

El real decreto plantea excepciones para el límite en el aire acondicionado y la calefacción. Según el Gobierno, no estarán incluidos los hospitales, centros educativos, peluquerías, gimnasios y lavanderías. También estarán exentos los medios de transporte público en sí (aviones, trenes o barcos) aunque sí haya obligación de regular la temperatura en las estaciones.

No será obligatorio aplicar el máximo y el mínimo tampoco en aquellos lugares de trabajo donde sea necesario mantener una "condiciones climáticas adecuadas" para los trabajadores, como las cocinas de los restaurantes, según ha explicado este martes en TVE la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

En determinados establecimientos habrá una excepción cuando se registren "picos de ocupación". También estarán exentos los establecimientos que lo justifiquen por "especificidades del sector", como por ejemplo las zonas de los supermercados donde sea necesario mantener la cadena de frío.

Ribera también ha precisado que algunos negocios como bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado a los 25 grados, teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral. La ministra ha señalado que hay que distinguir entre trabajos sedentarios, como una oficina, de otros activos. "El propio decreto ley incorpora una llamada que allí donde haya espacios donde los trabajadores tengan que desplazarse y tengan un ejercicio físico, debe aplicarse con la flexibilidad que corresponda", ha aclarado.

En los hoteles, la medida solo afectará a los espacios comunes, pero no a la habitación, donde el huésped tendrá libertad a la hora de regular la temperatura, ha añadido la ministra. Según el BOE, "no tendrán que cumplir dichas limitaciones de temperatura aquellos recintos que justifiquen la necesidad de mantener condiciones ambientales especiales o dispongan de una normativa específica que así lo establezca", aunque no se especifica de qué recintos se trata.