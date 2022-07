El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha instado de nuevo a los partidos políticos a renovar el órgano de gobierno de los jueces y a “mejorarlo”, puesto que es “una obviedad” que “nuestro sistema no funciona bien”. Y ha criticado: “Me sorprende la incapacidad de los grupos políticos a sentarse a hablar, no sé por qué es tan difícil”.

En declaraciones a la prensa durante su visita a los partidos judiciales de la isla de La Palma, Lesmes ha sido preguntado por el bloqueo desde hace tres años y medio en la renovación del órgano que preside y por las condiciones del PP al PSOE, que pasan por modificar en el futuro el sistema de elección de los vocales del CGPJ para que sean los jueces quienes elijan a los jueces y que incluye, entre otras cuestiones, aumentar hasta los 25 años de ejercicio profesional para poder optar como candidato. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, se reunieron sin éxito esta semana y no alcanzaron ningún acuerdo.

“Es un documento para hablar, no se trata de una imposición”, ha aseverado Lesmes respecto a la condición del PP. “Lo que sí que creo es que deben sentarse a hablar, no sé por qué es tan difícil”, ha añadido, y ha instado a “perfeccionar” el sistema de elección de los vocales del CGPJ.

“El que nuestro sistema no está funcionando bien es una obviedad, no me estarían preguntando lo que me están preguntando si funcionara bien. Luego parece razonable que se sienten a hablar de cómo mejorarlo”, ha añadido.

Lesmes no se ha pronunciado sobre si le parece apropiada la propuesta del Partido Popular. “Yo no digo que haya que llegar a un determinado puerto, se puede llegar a un puerto o a otro, pero qué menos que hablar”, ha aseverado, tras lo cual ha criticado la “incapacidad” de los políticos para “sentarse a hablar”.

Así, ha pedido “un acuerdo razonable como se ha hecho tantas otras veces en la historia de nuestra democracia, donde ha habido una capacidad de entendimiento en materias que son importantísimas en la convivencia entre españoles, como es el sistema judicial”.

Respecto a las conclusiones de la Comisión Europea, que este miércoles instó por tercera vez a España a desbloquear y reformar el CGPJ para reforzar su independencia, se ha mostrado de acuerdo y ha subrayado que “lo urgente y más necesario es la renovación del Consejo” porque, así, “se resuelven los problemas” sobre “restablecer o no las competencias” en órganos como el Tribunal Constitucional. Y ha incidido en que el plazo para renovar el CGPJ “se ha excedido de una forma extraordinaria”: “Si los estándares europeos van en una determinada línea, habrá que atenderlos”.

Pide que se restablezcan las competencias para nombrar en el Supremo Por otra parte, ha valorado “positivamente” la reforma del Gobierno que devuelve competencias al CGPJ para nombrar a miembros del Tribunal Constitucional (TC), pero cree que es “insuficiente” y que debería aplicarse también al Tribunal Supremo, que entrará pronto, ha dicho, en “deficiencias de funcionamiento” con un consecuente “perjuicio a los españoles”. El también presidente del Supremo ha señalado que tras la reforma que se realizó el año pasado, este tribunal está teniendo importantes problemas de funcionamiento ya que hay numerosas vacantes que se van a incrementar si no se procede a la renovación en los próximos meses. "Siendo importante el Tribunal Constitucional en su funcionamiento, también lo es el Tribunal Supremo que presta un servicio esencial a los ciudadanos españoles y que en ente momento se está resintiendo", ha añadido.