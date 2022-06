La vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Estado de Derecho, Vera Jourová, ha insistido este martes en que es "clave" que España se ocupe de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evitar que se perciba como "politizado". Ha instado además a estudiar como algo prioritario el sistema de nombramiento de sus vocales para que se ajuste a los estándares europeos.

"En el informe de 2021, la Comisión reiteró su preocupación sobre el hecho de que no se estuviera renovando el CGPJ. Es clave que España se ocupe de esta cuestión para que el estamento judicial no sea politizado, para que no tenga esa vulnerabilidad", ha asegurado Jourová durante una comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados.

Al mismo tiempo, ha reiterado que para Bruselas es "importante" que el nombramiento de las personas que componen el CGPJ "sea algo que se estudie prioritariamente". A este respecto, ha recordado que "en el informe se habló de que tiene que haber un sistema de elección por parte de los homólogos, de acuerdo con los estándares del Consejo de Europa". Dichos estándares implican que al menos la mitad de los miembros del CGPJ sean designados por los propios jueces.

Jourová ha subrayado que "esta cuestión de los nombramientos debe solucionarse cuanto antes", apostillando que, precisamente, se encuentra en España para "debatir" este asunto y "ver cómo se elabora una solución". "Eso es lo que me gustaría ver aquí", ha subrayado la vicepresidenta, de visita en Madrid, que se ha mostrado "esperanzada" de que las partes implicadas lograrán consensuar una propuesta, pese a las dificultades, que "logre sobrevivir a futuras elecciones" y cambios de gobierno.

Bolaños defiende el actual modelo del CGPJ El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido el actual modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, que ha instado a atajar el bloqueo judicial con una solución "lo más neutral e independiente posible, no politizada". Bolaños y Jourová, también comisaria europea de Valores y Transparencia, han mantenido un encuentro en el que han coincidido en señalar la urgencia de renovar el órgano de gobierno de los jueces, cuyo mandato caducó hace tres años y medio, según informa el Gobierno en un comunicado. El ministro de Presidencia ha informado sobre los "esfuerzos" del Gobierno para pactar la renovación, y ha explicado que el modelo de elección, en el que una mayoría de tres quintos elige en el Parlamento a los vocales del CGPJ, "es el resultado de un sistema que lleva en vigor 35 años y que ha sido pactado por las principales fuerzas políticas de nuestro país". Bolaños ha trasladado además la intención del Gobierno de aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales que sustituya a la de 1968, actualmente en vigor. Antes de su encuentro con Bolaños, la vicepresidenta de la Comisión Europea ha comparecido en la Comisión de Justicia del Congreso, donde ha llamado a acabar con el bloqueo judicial y ha advertido que si la solución que se adopta "no es buena" conduciría a una politización de la justicia y "eso sería muy grave".

El Ejecutivo: "Los jueces participan en la elección de su órgano de gobierno" Preguntada por las declaraciones de Jourová, la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha insistido en que en España "los jueces participan en la elección de su órgano de gobierno", una elección que se hace también "a través del órgano que representa al pueblo español, que es el Congreso de los Diputados. 01.02 min El Gobierno señala a Feijóo como "único responsable" del bloqueo en la renovación del CGPJ "El drama hoy no es el procedimiento de elección de los jueces, el drama es que el principal partido de la oposición se niega a cumplir con la Constitución", ha recalcado Rodríguez, algo "inasumible en un Estado de Derecho". "La Consitución la cumplimos todos, también el señor Feijóo", ha zanjado. Las negociaciones entre los dos partidos siguen encalladas. El lunes, el negociador del PP, Esteban González Pons, anunció que enviaría al Gobierno su propuesta de renovación de este y otros órganos constitucionales antes de un mes, una propuesta que exigiría reformas para alcanzar un pacto. El representante del Gobierno, Félix Bolaños, acusó al PP de incumplir "cada día" la Constitución al retrasar esta renovación. “��DIRECTO | Consejo de Ministros



◾️ Isabel Rodríguez sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial: "Nos encontramos ante una anormalidad democrática que lleva tres años y medio [...] Feijóo está incumpliendo la Constitución"https://t.co/gIfd6HsZhE pic.twitter.com/aWgrGoch8q“ — Radio 5 (@radio5_rne) June 14, 2022