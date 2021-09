¿Cómo se elige al gobierno de los jueces en otros países?

El gobierno de los jueces se ha convertido en España en un elemento más de la batalla política. Las discrepancias entre PP y PSOE mantienen al Consejo General del Poder Judicial en funciones desde hace más de dos años y medio, un bloqueo que no parece tener solución a corto plazo.

Todo ello le ha dado un protagonismo a este órgano del que carecen los organismos equivalentes en países de nuestro entorno. En la mayoría de países europeos el gobierno judicial suele ser mixto, es decir, formado por una parte por juristas y por la otra por jueces en activo. La principal diferencia, sin embargo, es que prácticamente en ningún país el poder político tiene tanta influencia en la elección de los miembros de estos órganos como la que ejerce en España.

Aquí, el Consejo General del Poder Judicial está compuesto por 20 miembros, elegidos todos por el Parlamento por una mayoría reforzada de tres quintos. Doce de los vocales que forman el órgano los nombra el Congreso y el Senado de entre una lista propuesta de jueces en activo que presentan las asociaciones judiciales.

Los otros ocho son juristas "de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión", según el artículo 122 de la Constitución, también elegidos por ambas cámaras -cuatro cada una-. En la práctica, son el PP y el PSOE quienes tradicionalmente han llegado a un pacto de cuotas para repartirse los vocales. Entre los expertos consultados, "excepción" y "anomalía" son las palabras que más se repiten por el caso español en el contexto europeo.

"La tendencia general europea es que [en el órgano de gobierno] haya mayoría de jueces elegidos por los jueces. La situación española es insostenible a largo plazo", explica a RTVE.es Agustín Ruiz Robledo, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. En países como Francia o Italia, el poder legislativo y, en menor medida el ejecutivo, nombra a una parte de los vocales, pero estos representan una minoría.

Coincide con él Carlos Vidal, catedrático de Derecho Constitucional en la UNED, quien asegura que el caso de España es "excepcional". Cree que "el mejor modelo es el que había hasta 1985". Antes de ese año, los jueces eran quienes elegían a 12 de los 20 miembros del CGPJ, lo que cambió a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsada por el PSOE de Felipe González, con mayoría en aquel momento, y que es la base del sistema actual, aunque con ligeras modificaciones.

"España, junto con Polonia, es una excepción a la tónica general de la Unión Europea, según la cual los miembros de extracción judicial son elegidos por los propios jueces", señala también Ana Carmona, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

La Comisión Europea ha insistido a España en la "urgencia" de renovar el CGPJ y ha pedido que se respete la independencia judicial, sin entrar en el sistema de elección. Por su parte, el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco) ha recordado que los estándares fijados por el Greco marcan que al menos la mitad de los miembros de los consejos judiciales deben ser jueces elegidos por los propios jueces y que repetidamente se ha subrayado que "las autoridades políticas no deben participar en ninguna etapa del proceso de selección del turno judicial".

En una de sus recomendaciones, además, el Consejo de Europa recordaba en 2010 que "no menos de la mitad de los miembros de estos consejos deben ser jueces elegidos por sus pares de todos los niveles de la judicatura y respetando el pluralismo dentro del poder judicial".

Las diferencias entre el Gobierno y el PP para renovar el CGPJ, que acaba de cumplir mil días de interinidad, no dejan de aumentar. El partido de Pablo Casado pide que sean los jueces quienes elijan a sus representantes, a lo que se oponen desde el PSOE y Unidas Podemos. En una democracia como la española, aseguraba el ministro de Presidencia Félix Bolaños, "ni los políticos pueden elegir a los políticos ni los jueces pueden elegir a los jueces". Las asociaciones judiciales de tendencia conservadora apoyan que los magistrados, y no las Cortes, elijan a los 12 representantes judiciales, algo que desde la progresista Jueces y Juezas por la Democracia ven como un debate secundario, ya que lo urgente es la "renovación inmediata".

Según Natalia Velilla, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el bloqueo actual del CGPJ -que ha tenido varios antecedentes similares desde su creación-, "lo único que demuestra es que el sistema de elección de los vocales por parte de los políticos ha devenido inútil e ineficiente". Afirmaba que "no los elige el pueblo, ni el Parlamento, sino dos partidos, el resto no entra".

En cuanto a sus funciones, el CGPJ no se diferencia de sus equivalentes más cercanos, señala Vidal. En general, en los países del sur de Europa, estos órganos tienen entre sus competencias el nombramiento de jueces, la posiblidad de aplicar un régimen disciplinador y su formación. No ocurre lo mismo en países nórdicos, donde los consejos del poder judicial suelen tener una función administrativa y sin capacidad de determinar el régimen sancionador, según detalla Carmona.

En otros países se siguen varios modelos. Repasamos qué órganos similares existen, qué funciones tienen y quiénes los forman.

Entre sus funciones está realizar propuestas vinculantes al presidente de la República para el nombramiento de 400 magistrados , entre ellos los más altos cargos de la Corte de Casación. También da opinión, no vinculante en este caso, sobre la elección de los fiscales.

Alemania: sin órgano equivalente y mayor intervención del ejecutivo

El caso de Alemania es "bastante peculiar", señala Vidal, ya que no existe un consejo del poder judicial. Allí es el "propio poder ejecutivo quien decide sobre algunos asuntos del poder judicial, bajo la supervisión del legislativo". Se encarga de ello el ministro de Justicia o bien, si se trata de un tribunal de uno de los Länder o Estado federado, el responsable de Justicia de cada uno de ellos.

La única potestad que no tienen los políticos es sobre el régimen de sanciones, del que se encarga el Tribunal Constitucional alemán. Según Vidal, en Alemania "no está mal vista la militancia política de los jueces, pero sus afinidades no pueden poner en peligro su independencia".