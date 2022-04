La primera reunión entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del Partido Popular (PP) ha finalizado con pocos avances, después de tres horas de conversaciones en el Palacio de la Moncloa. Ambos líderes han coincidido en "retomar las conversaciones" para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pendiente desde hace más de tres años, si bien han fracasado en la búsqueda de un pacto económico en lo relativo al Real Decreto-ley en respuesta a la guerra.

Las dos partes han destacado que ha sido una reunión "muy cordial" y que ha habido "buena disposición", si bien se han lanzado reproches mutuos de "falta de concreción" y "mínima documentación" que hubiera permitido definir los asuntos a tratar y allanar posibles acuerdos. No obstante, en ambos casos han expresado su deseo de tener una relación "constante y permanente".

Otro de estos "consensos básicos" propuestos por el Gobierno pasa por dar una respuesta común en la lucha contra la violencia de género. En este sentido, Rodríguez ha mostrado su preocupación por que el PP pueda asumir las tesis de Vox . "Tenemos confianza en que el señor Feijóo sea contundente y que no se dé ni un paso atrás", ha insistido, para después reclamarle que diga "de qué lado está": "del lado de los que queremos combatir a los que matan a las mujeres por ser mujeres, o del lado de los que dicen que no existe discriminación de género, que cuestionan los avances de las mujeres y que usan eufemismos como una nueva ley de violencia intrafamiliar".

“Núñez Feijóo, tras su reunión con Pedro Sánchez: "El Presidente me ha trasladado su interés por la renovación del CGPJ. Hemos retomado las conversaciones a partir de hoy mismo" �� https://t.co/6n12ZZpocb pic.twitter.com/R4WAMyCKNM “

En este sentido, según Feijóo, se "han retomado las conversaciones" y ambos líderes han coincidido en que es necesario que "los jueces y magistrados que se escojan tengan los mejores perfiles, que sean independientes y respetados". Según Feijóo, Sánchez ha dicho que tomaba nota de su propuesta. Y, respecto a la fecha planteada por el Ejecutivo, el todavía líder gallego no se ha pronunciado sobre si está o no de acuerdo.

El principal punto de entendimiento se ha materializado en la renovación de las instituciones del Estado. El presidente del Gobierno ha propuesto al líder 'popular' once acuerdos para recuperar "consensos básicos" que, a juicio del Ejecutivo, se han perdido en España, entre ellos, la renovación del CGPJ y la renovación del Tribunal Constitucional (TC) antes del 12 de junio. Además, el Gobierno quiere reactivar antes del 20 de abril la reforma del voto exterior, que ahora se debe rogar. " Son consensos muy básicos, recogidos en la Constitución ", ha recalcado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que ha comparecido para dar cuenta del encuentro.

Sin acuerdo en materia económica

Feijóo, por su parte, tenía como objetivo conseguir en esta reunión un pacto con el presidente del Gobierno en materia económica. Según ha asegurado ante los medios, el encuentro ha sido "menos fructífero de lo que le hubiera gustado" y en él no ha podido "concretar ni una sola propuesta" más allá del Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno en respuesta a la guerra y que, a su juicio, el Ejecutivo pretende aprobar "sin ninguna modificación". "No tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, ni para los trabajadores, ni para las rentas medias y bajas, ni para las empresas", ha lamentado.

Entre sus principales propuestas, Feijóo ha pedido al Ejecutivo una rebaja en el IRPF como vía para compensar el impacto de la inflación en las economías familiares, así como una gestión más transparente de los fondos europeos o un descenso en el gasto burocrático. "No vengo a convencer al presidente en la primera reunión, espero hacerlo en las próximas semanas. Es una propuesta medida y real", ha recalcado, aludiendo a que sería posible financiar algunas de estas propuestas teniendo en cuenta los niveles récord de recaudación.

El líder 'popular' también ha calificado de “inadmisible” la actuación del Gobierno sobre el giro en la postura española sobre el Sáhara Occidental. “El presidente no puede cambiar unilateralmente la política. No podemos romper los acuerdos de anteriores gobiernos democráticos. Así no se pueden hacer las cosas”, ha recalcado el líder 'popular', que ha afeado que el Ejecutivo haya roto “40 años de consensos”.

Rodríguez, por su parte, ha considerado que sería una "imposición" que el presidente del PP quiera incluir una rebaja de impuestos para apoyar el plan de medidas contra las consecuencias de la guerra de Rusia contra Ucrania y le ha pedido a Feijóo que "recapacite" sobre su postura y apoye la norma. Y ha puntualizado que el Gobierno está abierto a su tramitación como proyecto de ley en caso de que fuera necesario introducir cambios.