Feijóo pedirá a Sánchez una bajada "inmediata" del IRPF para afrontar la inflación

El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán el jueves en Moncloa, una rebaja "inmediata, concreta y probablemente temporal" del impuesto sobre la renta, el IRPF, para "devolver liquidez a las familias" para afrontar la inflación del 9,8%.

"Ese es el planteamiento que le voy a hacer. Una bajada inmediata, una bajada concreta, a lo mejor temporal, pero una bajada inmediata del impuesto de la renta para devolver liquidez a las familias", ha afirmado este miércoles en una entrevista en Telecinco.

Feijóo ha explicado que propondrá esta medida, que el PP tiene "clara y estudiada", pero que no ha detallado por el momento, en la reunión que mantendrá con el jefe del Ejecutivo en Moncloa. "Deben rebajar inmediatamente los impuestos, sino yo no puedo aceptar unilateralmente un conjunto de medidas que no van a ayudar a las familias a llegar a fin de mes", ha insistido.

Tras recalcar que la subida de precios es anterior a la invasión de Ucrania, ha afirmado que la situación en España necesita un "tratamiento de choque" con una bajada de impuestos, entre ellos los de la energía, para afrontar la inflación de casi el 10%.

A su entender, hay que "devolver" una parte a los ciudadanos bajándoles el IRPF para que puedan tener más renta disponible. "Hemos de bajar los impuestos ya y no esperar unos meses. Debemos meter renta a las familias de forma inmediata para llegar a fin de mes", ha subrayado el líder del PP, quien ha destacado que solo entre enero y febrero el incremento de la recaudación fiscal fue de 7.500 millones de euros.