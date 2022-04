El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que, si quiere el apoyo del PP al plan para responder a las consecuencias de la guerra en Ucrania, "tendrá que aceptar alguna propuesta" del Partido Popular porque lo contrario es decirles "esto es sí o sí".

En una entrevista con Onda Cero, a dos días de la reunión que mantendrán ambos el jueves por la mañana en La Moncloa, el presidente de los 'populares' ha señalado que la prioridad del PP en la reunión convocada por Sánchez el próximo jueves es la situación económica, especialmente la inflación, y la posición española sobre el Sahara y sobre el conflicto en Ucrania y no la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), aunque hablará con Sánchez si éste lo plantea.

Feijóo es crítico con la ausencia de las rebajas fiscales prometidas en la Conferencia de Presidentes en el plan del ejecutivo, que le parece un "parche", se ha preguntado si se tramitará como proyecto de ley para poder enmendarlo y ha avisado de que no puede apoyarlo si miente a los españoles achacando la alta inflación únicamente a la invasión rusa.

Preguntado sobre si el Gobierno "se forra", como él afirmó, con el incremento de la inflación, Feijóo ha matizado que esa es una expresión "más o menos coloquial" y no un "descalificativo", y ha sostenido que sí ha aumentado la recaudación, un extra que el PP pide devolver a los ciudadanos en forma de rebaja fiscal.

Pide una bajada de impuestos y priorizar el problema de la inflación

"Tenemos una inflación del 10%, ¿vamos a disminuir o no los impuestos dado que todo es un 10% más caro?, esa es la pregunta que el Gobierno no ha respondido", ha afirmado Feijóo, que ha recalcado que no comparte la "política económica del Gobierno porque no funciona".

Sobre el CGPJ, ha señalado que el criterio de su antecesor, Pablo Casado, que pedía una reforma para que la mayoría de los vocales fuesen elegidos directamente por los jueces, es "aceptado comunmente" y "tiene cierta validación de la UE", al tiempo que ha afeado el cambio legal para impedir nombramientos cuando este órgano esté en funciones, que considera un bloqueo y una injerencia.

Además, ve difícil posicionarse respecto a la postura de España sobre el Sahara Occidental, que, afirma, desconoce, cuando tras cuarenta años de pasos "medidos, pausados y consensuados" la nueva posición se conoce por un comunicado marroquí y además la ha marcado "exclusivamente una persona, sin comentárselo al Consejo de Ministros ni a ningún partido de la oposición".

Como nuevo líder de la oposición, Feijóo ha afirmado que no descarta ser senador por designación autonómica y ha confirmado que presentará su renuncia como presidente de la Xunta en "las próximas semanas" y en mayo "todo el mundo estará en sus puestos".

Además, ha confirmado que ofreció a Casado permanecer en política activa, aunque su antecesor lo descarta, pero Feijóo mantiene la puerta abierta por si dentro de un tiempo se siente otra vez "motivado". "Mientras yo sea presidente del partido tendrá un hueco en el PP".