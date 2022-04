El Gobierno cree que el nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene que demostrar el "giro al centro" de la formación por el que el dirigente gallego apuesta y recalca que de momento el Partido Popular tiene un pacto con Vox en Castilla y León para conformar una coalición de gobierno. Creen también que la actitud del nuevo presidente 'popular' parece que es buena, pero prefieren esperar a ver en qué se materializa.

Fuentes del Gobierno han hecho este apunte antes de la reunión del próximo jueves en La Moncloa entre el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y Feijóo, que este sábado fue proclamado presidente de su partido en el XX Congreso Nacional.

Sánchez, que ha participado este lunes en un foro económico, ha vuelto a pedir unidad para afrontar el impacto de la guerra y ha alertado una vez más contra el peligro de la "ultraderecha".

"Lo hemos visto en Ucrania y lo veremos en pocos días en Francia: Europa o la extrema derecha. Los enemigos de Europa son los enemigos de la democracia, da igual que sea en Moscú, en Kiev o en París", ha advertido, y ha añadido que "los proyectos autoritarios, fanáticos y extremistas que desprecian la libertad personal" son incompatibles con la democracia.

"Se disfraza con distintos ropajes pero siempre ataca a los mismos, a las minorías, exalta el sometimiento de la mujer, desprecia el cuidado del planeta y el medioambiente, agrede derechos de los trabajadores y siempre se opone al proyecto europeo y se empeña en destruirlo", ha añadido..

Durante los dos días que ha durado el cónclave en Sevilla, Feijóo se mostró dispuesto al diálogo y a alcanzar pactos de Estado, reivindicó la centralidad del partido y mostró su intención de ensanchar las mayorías en el PP para que quepa todo el mundo. También se postuló como la única alternativa "fiable" al gobierno frente a Vox y reivindicó la "moderación", si bien matizó que ésto no significa "tibieza" en la forma de hacer oposición.

También marcó en varios momentos distancias con el partido de Santiago Abascal y reivindicó un PP que no da "carnés de patriotas", que "sale a ganar" y no es un partido "bisagra" ni de aspiraciones pequeñas". Su aspiración, dijo, es “ofrecer un gobierno con la mayor mayoría de españoles”.

El Gobierno espera que no se oponga al decreto frente al impacto de la guerra

Ante la reunión del jueves, del Ejecutivo resalta que es bueno que haya ya fecha para un encuentro entre el presidente de Gobierno y el líder del PP y espera que se pongan sobre la mesa asuntos de relevancia en los que es necesario el entendimiento. Entre ellos citan la renovación pendiente del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).

Pero en el Gobierno confían también en que el PP de Feijóo tenga un primer gesto de su cambio de actitud no oponiéndose al decreto con las medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

El líder 'popular', sin embargo, ha criticado que ese decreto no incluya una rebaja impositiva mayor. Este fin de semana ya avisó de que el PP es un "partido de Estado" pero no le pueden pedir que diga sí en contra de sus "principios" y ante propuestas que sean "inútiles para la ciudadanía y no son buenas para el conjunto del país".

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, ha señalado en rueda de prensa este lunes que Feijóo “podría demostrar claramente el cambio que hay en el PP” abriéndose a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en funciones desde hace más de tres años. Y también, haciendo como hizo su antecesor, Pablo Casado, abriendo “una investigación interna” a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el contrato para mascarillas del que su hermano se benefició y que está siendo investigado, para saber “si hubo irregularidad o cuanto menos no fue ético”.

Sánchez y Feijóo se vieron en la última Conferencia de Presidentes, celebrada en la isla de La Palma. Allí tuvieron ocasión de conversar y quedaron en charlar tranquilamente una vez que se oficializara el relevo de Pablo Casado.