El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha preguntado al ‘nuevo PP’ de Alberto Núñez Feijóo si va a apoyar a su Ejecutivo en las medidas para afrontar la crisis económica por la guerra de Ucrania y la pandemia o si va a “continuar estorbando con la ultraderecha los próximos meses como estos dos últimos años de legislatura”, cuando estuvo bajo el liderazgo de Pablo Casado. Ha respondido así a los ‘populares’, que le han reprochado sus “parches” ante la crisis, han dicho que el presidente “vive en una realidad paralela” y han asegurado: “Hay alternativa de Gobierno”. En este sentido, le han pedido que "copie" las medidas de Feijóo.

Sánchez y la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, se han visto este miércoles de nuevo las caras en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, la primera tras la proclamación de Feijóo como líder del PP y que se produce un día después de la intervención en el Parlamento del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Precisamente, Sánchez y Feijóo se verán este jueves en La Moncloa en la primera reunión del gallego como líder de la oposición. Será justo antes de que Sánchez viaje a Marruecos para reunirse con el rey Mohamed VI tras el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental.

El jefe del Ejecutivo ha preguntado con ironía a Gamarra “si se ha enterado de que hay una guerra” y una pandemia. “El mundo, y por extensión España, sufrimos las consecuencias” y el Gobierno “se hace cargo de las dificultades de las familias y las pequeñas y medianas empresas”, ha asegurado, y ha añadido que la cuestión está “en si actuamos o no actuamos”.

Ha proseguido criticando al PP al asegurar que el Gobierno pidió al partido y alos gobiernos autonómicos como el de Galicia (donde todavía gobierna Feijóo) ideas al plan nacional del Gobierno para afrontar el impacto de la guerra: “Ustedes no tuvieron a bien presentar propuestas”. A continuación, ha vuelto a pedir apoyo al decreto del Gobierno cuando se vaya a convalidar.

“El Gobierno está actuando”, ha asegurado. “Nos gustaría saber si ustedes van a apoyar o a continuar estorbando con la ultraderecha los próximos meses como estos dos últimos años”, ha añadido.

Ante la afirmación reiterada de Gamarra de que “hay otra manera de gobernar” (algo que el PP lleva repitiendo desde el Congreso Nacional que erigió a Feijóo este fin de semana), Sánchez ha respondido: “Sin duda. Ustedes, cuando están en la oposición bajan todos los impuestos. Cuando llegan al Gobierno suben hasta 50 impuestos y recortan el Estado del Bienestar”. Así, ha atacado al gobierno de Feijóo en la Xunta de Galicia, donde “uno de cada diez colegios se ha cerrado”. Y en Andalucía, ha dicho, “han expulsado a 8.000 profesores en plena pandemia”.

Por último, ha asegurado que el Gobierno “protege a la media trabajadora y por eso ahora la ley evita que nunca más haya amnistías fiscales, que ustedes sí aprobaron cuando llegaron al gobierno”.

El PP le pide que escuche a Feijóo: “Hay otra forma de gobernar”

Gamarra se ha referido a la reunión del jueves entre Sánchez y Feijóo y le ha pedido que "escuche" al nuevo líder del PP. "Haga las dos cosas que sabe hacer bien: copiar y rectificar". "Copie las propuestas que le va a plantear el PP y rectifique sus nefastas políticas que nos están llevando a la ruina", ha apuntado.

Gamarra ha comenzado su intervención recordando la rebaja en la previsión del crecimiento del Banco de España para 2022, un 4,5%, casi un punto menos de lo que había previsto hasta ahora. También ha reprochado la inflación, la pérdida de poder adquisitivo para las familias y que “cuatro de cada cinco empresas prevén que la situación se complique para sus negocios”.

Igualmente, le ha reprochado una deuda “disparada por encima del 120% del PIB” y el “segundo peor déficit” de la zona Euro. “Usted no quiere ver que las familias no llegan a fin de mes, no pueden rellenar el depósito de gasolina y tienen miedo a encender la luz. ¿Qué futuro le espera a la sociedad española con su gobierno?”.

Ante las pregunta de Sánchez sobre si van a “estorbar”, ha dicho: “Usted siempre encuentra culpables pero no busca soluciones. Vive en una situación paralela” porque “la agenda del Gobierno va por un lado” y la “realidad por otro”. Le ha acusado asimismo de “enfrentar” a sectores económicos y a comunidades autónomas, “favoreciendo” a las que le “mantienen en el poder” y “olvidando a las demás”. Sus medidas, ha asegurado, son “solo parches” y el Ejecutivo “pone palos en las ruedas” para la recuperación económica.

“Hay otra maner de gobernar porque solo cuando se pone a las personas en el centro salimos más unidos y con más futuro”, ha asegurado. Por último, ha instado a Sánchez que baje los impuestos y que tenga menos asesores puestos “a dedo”, así como que reduzca el número de ministerios.