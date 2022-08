El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que "no conocía" el pacto que firmó la anterior dirección 'popular' con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pues nadie se lo dio cuando tomó las riendas del partido. Además, ha señalado que "en ningún Comité" se trató el documento en cuestión.

"Lo que me han referido miembros del Comité de Dirección anterior es que en ningún comité se habló de ningún documento firmado entre el ministro (de Presidencia) y el exsecretario general del PP. Además, cuando despaché con Pablo Casado el traspaso de poderes, en ningún caso me dio ningún documento ni me concretó ningún acuerdo", ha indicado en declaraciones a la prensa en un acto en Porto do Son (A Coruña).

Asimismo ha subrayado que ese documento carece de valor y ha alegado que cuando se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordaron "retomar las conversaciones sobre la renovación" del órgano de los jueces. "Pactamos el término: retomar las conversaciones, y huimos del término de negociaciones", ha insistido Feijóo.

Denuncia que el Gobierno les "amenazó" con filtrar el pacto para presionarles Por otro parte, ha explicado que el Gobierno "amenazó" a su partido con filtrar el acuerdo sobre el CGPJ alcanzado con el exsecretario general del PP Teodoro García Egea como media de presión para pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. En este sentido, Feijóo ha detallado que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, le dijo al vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, actual interlocutor 'popular' en las negociaciones para la renovación del CGPJ, que o llegaban a un acuerdo o filtraban el pacto firmado con la anterior dirección, a lo que Pons respondió que no les vinculaba. El PP se desvincula del "acuerdo secreto" sobre el CGPJ firmado por Casado con el Gobierno Para Feijóo, el que se haya filtrado ahora el documento responde a la "mucha urgencia" del Gobierno por nombrar magistrados en el Tribunal Constitucional y porque "estamos en verano". "No vamos a aceptar que nos amenacen", ha sentenciado Feijóo, quien ha calificado esta actitud como "infantil". También ha señalado que la propuesta del PP sobre el CGPJ es "pública", para el Gobierno y los españoles, desde el pasado mes de julio. El líder 'popular' ha recordado que entre sus propuestas está el fijar un plazo en el que los jueces que han desempeñado un cargo público no dicten sentencias o una moratoria de 7 años que impida que un ministro pase a ser fiscal general o miembro del CGPJ.