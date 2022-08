El PP se desvincula del "acuerdo secreto" sobre el CGPJ firmado por Casado con el Gobierno

El vicesecretario Institucional del PP, Esteban González Pons, ha desvinculado al partido del "acuerdo secreto" que firmó la anterior Dirección 'popular' con el Gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Nuestra negociación empezó de cero", ha asegurado este miércoles en una entrevista en La Hora de la 1.

González Pons se ha referido así al pacto que confirmó este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien apeló al PP para que cumpliera "con lo firmado" por el anterior líder 'popular', Pablo Casado.

Según el dirigente 'popular', ese acuerdo, que ha calificado de "secreto", no tiene ninguna validez para la actual Dirección del partido y ha alegado que es porque aboga por pactos "públicos".

"La actual Dirección de Feijóo es partidaria de acuerdos públicos y no de cláusulas secretas (...). Ya se lo dije a Bolaños. Ese documento no forma parte de nuestra negociación, ni formará parte de la negociación que mantenemos", ha sostenido.

Bolaños acusa a Feijóo de "no ser de fiar"

Por otro lado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este miércles que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "no es de fiar" porque "no cumple lo que firma su partido", en referencia al acuerdo entre el Ejecutivo y la anterior dirección del Partido Popular para renovar el CGPJ.

"Con lo que hemos conocido en estos días, ya sabemos que Feijóo no es de fiar. Le pillaron mintiendo en una entrevista. No cumple la Constitución, no cumple la ley y no cumple lo que firma su partido", ha manifestado Bolaños en declaraciones a EFE.

Bolaños también ha lamentado que el PP hable ahora de un acuerdo "secreto", cuando "iba a terminar en una proposición conjunta del PSOE y del PP en el Congreso". "No hay nada menos secreto", ha incidido.