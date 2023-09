Debate de investidura: El PNV votará 'no' en la segunda votación

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado muy crítico con el candidato del PP a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, en su intervención en la última sesión del debate en el Congreso. Esteban ha ratificado su voto en contra de Feijóo "aún con más razones" que en la primera votación del miércoles. "Dice que tiene principios y que no puede aceptar determinadas cosas, pero los demás también tenemos principios, fundamentos y como nos respetamos a nosotros mismos cumplimos, uno de ellos es no hacer política con la ultraderecha", ha dicho Esteban antes de insistir en que no pueden estar "en la misma ecuación que Vox". El discurso de Feijóo, según Esteban ha sido "agresivo, desafiante, arrogante" y le ha acusado de "no querer tender puentes con nadie". Foto: EFE/SERGIO PEREZ.