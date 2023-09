Catalán (UPN) confirma su 'sí' a Feijóo

El diputado de Unión del Pueblo Navarro, Alberto Catalán, ha ratificado en La Hora de La 1 su voto a favor del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque en unos momentos "de inquietud política y económica" consideran que desde Navarra tienen que "apostar por ese cambio necesario" sobre todo, teniendo en cuenta "las cesiones´" que Sánchez va a hacer al independentismo". Además, ha afirmado que han "padecido" en el independentismo que conocen "bien" y que lo que no quieren para Navarra no lo quieren para el resto de España. Catalán ha insistido en que no van a apoyar una eventual investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, del que ha dicho que ha afirmado que "quiso echarse en manos de Bildu, blanqueó a los herederos políticos de ETA" y no podrán contar con UPN. Foto: EFE/J.P. Gandul.