El Congreso de los Diputados ha vuelto a dar un 'no', esta vez definitivo, al líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, que no ha obtenido la mayoría simple necesaria en esta segunda y última votación de su investidura. Abocado al fracaso, los tres días de pleno han servido para evidenciar que el 'popular' no contaba con más apoyos que los de su propio grupo, que ha cerrado filas con su líder, y los de Vox, UPN y Coalición Canaria.