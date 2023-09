La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que es "imprescindible" que Irene Montero siga al frente del Ministerio de Igualdad en un posible nuevo Gobierno de coalición y ha hecho un llamamiento a "proteger" la autonomía del partido.

"Es imprescindible que Irene Montero y su equipo sigan al frente del Ministerio de Igualdad", ha indicado en un acto con la militancia del partido en Madrid como uno de los requisitos para apoyar una posible investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez. Además de esto, ha propuesto ampliar la rebaja del transporte público, derogar la ley mordaza y renovar el CGPJ, congelar los precios de los alquileres y subir el salario mínimo interprofesional.

Belarra rescata así una de sus principales reivindicaciones de las pasadas negociaciones para formar parte de Sumar, que generó tensiones con la formación de Yolanda Díaz y en las que no consiguió que se incluyera el nombre de Irene Montero en las listas a las elecciones del 23J. Sus peticiones, en esta ocasión, tienen un nuevo punto de presión pues llegan en plena fase de negociación entre Sumar y el PSOE para una posible investidura de Sánchez si, tal y como se prevé, resulta fallida la del candidato 'popular' Alberto Núñez Feijóo.

Podemos redifinirá su hoja de ruta

Asimismo, la también ministra de Derechos Sociales en funciones ha avisado a Sumar de que no volverán a aceptar acuerdos como el que firmaron para concurrir juntos a los comicios anteriores. "Acuerdos en esas condiciones no se pueden volver a repetir", ha subrayado y ha lamentado que Podemos haya sido sometido a un "proceso injusto" y que los objetivos previstos "no se hayan cumplido".

No es la primera vez que Belarra critica los resultados del 23J. Recientemente, remarcó que actuaron con responsabilidad para lograr la unidad de la izquierda pero que las expectativas de competir electoralmente de 'tú a tú' con el PSOE no cumplieron "ni de lejos". Otro de los choques más recientes con Sumar ha sido su exclusión de las portavocías adjuntas en el Congreso y a la que aspiraban por su presencia dentro del grupo, que denuncian como un intento de "invisibilizar" a Podemos.

Por ello, Belarra ha hecho un llamamiento a "proteger la autonomía" de la formación morada y ha abierto desde este sábado hasta el próximo 4 de noviembre un "proceso de reflexión y debate" para definir una "hoja de ruta" del partido. "Desde hoy y hasta el 4 de noviembre nuestra organización debatirá y votará un documento político que haremos público a lo largo del día de hoy con el objetivo de fortalecer Podemos política y organizativamente", ha asegurado.