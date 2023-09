La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha insistido este domingo en apelar a los diputados socialistas de cara a la investidura de Alberto Núñez Feijóo la próxima semana, quien a día de hoy no tiene los apoyos necesarios para ser elegido presidente del Gobierno.

"Quedan cuatro días, habrá una o dos votaciones. Todavía hay tiempo para que el PSOE lleve a cabo un debate interno si es que Pedro Sánchez se lo permite", ha asegurado Gamarra en un acto para designar a la nueva presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Según la política del PP, los socialistas deben "recapacitar" o lo "lamentarán, sin duda alguna", pero que el "gran problema" del PSOE es que está "sometido a Pedro Sánchez". En este sentido ha añadido que "nada es inamovible y todavía pueden reflexionar" sobre si "están dispuestos a entregar aquello que le está pidiendo Puigdemont, aquello que le está pidiendo Junqueras", que a su juicio es romper con el principio de igualdad de todos los españoles.

La portavoz 'popular' en el Congreso y secretaria de Organización del PP ya señaló en el programa Parlamento que esperaba que algunos diputados socialistas reconsiderasen su posición, algo que ha desatado las críticas del PSOE, que las califican como llamadas "desesperadas" al "transfuguismo".

Este sábado, la ministra portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, ha exigido al PP que cese en sus llamas al "tamayazo y al trasnfuguismo", algo que califica de "corrupción".

Llama a asistir al acto del PP

Durante su asistencia al pleno de la FEMP, Gamarra se ha referido a las voces críticas que, a su juicio, hay en el seno del PSOE sobre las negociaciones con los partidos independentistas para que Sánchez vuelva a ser investido presidente y los posibles votos a favor de la investidura de Feijóo que podrían dar algunos diputados socialistas críticos con su dirección.

Gamarra considera que "hay muchas voces dentro del Partido Socialista que durante las últimas semanas se están posicionando y están alzando la voz. También pueden hacerlo internamente en el Partido Socialista y hacer que no den ese paso", ha subrayado.

Respecto a la concentración convocada por el PP este domingo en Madrid, Gamarra ha recalcado que es una cita importante para todo el que defiende "la dignidad" de España y la igualdad de todos los españoles.

"Nos faltan cuatro votos, pero nos sobran las razones para gobernar España", ha subrayado la portavoz 'popular', cuatro votos para poder formar un Gobierno liderado por Feijóo que "no se arrodille ante aquellos que piden que el Estado de Derecho no se les aplique" y con el que "todo el mundo tenga claro que hay cosas con las que no se negocia", como la amnistía, el referéndum de autodeterminación o la igualdad.

Asimismo, Gamarra ha defendido la labor de los alcaldes y ha asegurado que el primer "dique de contención contra quien quiera romper la igualdad" será el municipalismo.