Feijóo defiende que para los gallegos la lengua no es ningún problema. "No hay un solo gallego que no tiene ningún problema si no se les habla en gallego porque nos han enseñado que la lengua es la manera de comunicarse", asegura. "La política lingüística que he planteado no le gusta al BNG, pero le gusta a los gallegos, que es lo que importa", añade.