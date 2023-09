Debate de investidura: El PP carga contra Sánchez

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha cargado contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la segunda sesión del debate de investidura, al que ha acusado de estar "sometidos" al "chantaje" de los independentistas, que "no le quieren por su valía sino por su debilidad" y que en estos momentos es "más débil". Gamarra se ha dirigido a los socialistas y les ha preguntado: "¿Si era buena la amnistía por qué no la llevaron en su programa electoral". La portavoz 'popular' ha recordado, entre otras cosas, los indultos a los presos del 'procés' y se ha preguntado "¿cuánto le tienen que presionar los independentistas para que también acepten ustedes el referéndum sobre la unidad de España?". Y ha concluido que votarán 'sí' porque "con el estado de Derecho no se negocia, el estado de Derecho se fortalece". Foto: La portavoz del PP, Cuca Gamarra, interviene en la segunda jornada del debate de investidura. EFE/Juan Carlos Hidalgo.