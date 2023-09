Debate de investidura: Feijóo, a Bildu: "Llevo con especial honor esos 'noes'"

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido a Bildu, en la segunda sesión del debate de investidura que lleva "con especial honor esos 'noes'" de la formación vasca y ha defendido que para Euskadi sería "mejor" un gobierno del PP que un gobierno de Pedro Sánchez (PSOE). Y ha agregado que está "seguro" de que mucha gente que ha votado al PNV también lo cree. "Estoy convencido de que usted nunca me diría que les he usado al PNV como a un kleenex", ha agregado Feijóo. "En cambio, se lo dice al señor Sánchez, ¿quieren seguir siendo ustedes el kleenex en los próximos años?". El candidato del PP ha afirmado que el PNV y Bildu coinciden en el 'no', pero que llevará "con honor cada no" que reciba, pero que de los que quieren la "ruptura de nuestro país", lleva con especial "honor esos 'noes'" y que es "un orgullo" saber que Arnaldo Otegi "solo puede ordenar" sobre él el 'no' a la investidura". Foto: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, responde al PNV y a Bildu en la segunda sesión del debate de investidura. JAVIER SORIANO / AFP.