El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto buscar con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un “encaje” al “problema territorial” de Cataluña "dentro de la Constitución y de los pactos de Estado” en lugar de la amnistía que pide el 'expresident' Carles Puigdemont y niega que esta postura genere críticas internas en el PP: “Yo no tengo esos problemas”. Por su parte, el Gobierno en funciones celebra que el líder 'popular' acepte que España es "más compleja" y cree que no es el momento de hablar de amnistía.

Feijóo ha explicado su postura sobre Cataluña este jueves en Antena 3 después de sus palabras el día anterior, que según algunos medios habían causado malestar interno en su partido. Y es que el miércoles, después de su reunión con Coalición Canaria, Feijóo pidió a Sánchez “recapacitar” sobre la amnistía que pide el ‘expresident’ Carles Puigdemont y buscar juntos un “encaje” al “problema territorial” de Cataluña a través de un pacto de Estado. Fuentes del PP matizaron posteriormente que esta postura de Feijóo “no es novedosa” y recalcaron que su propuesta parte de un principio de “igualdad entre territorios y de respeto a la ley y a la Constitución”.

Cabe recordar que el presidente del PPC, Alejandro Fernández, fue muy crítico con la intención de Feijóo de reunirse con Junts para buscar su apoyo a una investidura, reunión que después dejó en el aire ante la petición de Puigdemont de una ley de amnistía para iniciar cualquier negociación.

Asegura no tener "esos problemas" internos que sí ve en el PSOE

Preguntado este jueves por si sus planteamientos pueden no ser entendidos dentro de su propio partido, Feijóo ha dicho que él no tiene “esos problemas” internos que, a su juicio, sí tiene el PSOE, aludiendo a declaraciones de históricos socialistas como el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra ante las condiciones “ilegales” que puso Puigdemont a la investidura. Este mismo jueves, Guerra ha llamado “gángster” al expresidente catalán y ha reclamado al PSOE que no apruebe una amnistía que “condena la Transición”.

"Se lo puedo asegurar, no tengo esos problemas en mi partido, soy el candidato a la Presidencia del Gobierno y por tanto mi partido sabe que tengo dos funciones, presidir el partido e intentar conseguir una mayoría suficiente para gobernar España y ser coherente con el resultado de las urnas", ha garantizado, para subrayar que los españoles han votado en las urnas que quieren acuerdos y pactos de Estado.

Además, se ha reafirmado así en sus palabras sobre el “encaje” del “problema territorial” de Cataluña: "La utilización de la terminología, entre comillas, si quiere usted independentista del encaje de Cataluña, que es la que he utilizado, la he utilizado a propósito", ha incidido.