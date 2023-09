El dirigente de En Comú Podem y miembro del equipo negociador de Sumar con Junts Jaume Asens ha asegurado que la ley de amnistía es el "pago" para que el partido de Carles Puigdemont apoye la investidura del socialista Pedro Sánchez y no la condición previa de Junts para negociarla.

"No son las condiciones previas, son las condiciones para la investidura", ha asegurado Asens en una entrevista en Onda Cero, en la que se ha referido a las pretensiones que el expresidente catalán trasladó a la líder de Sumar y viceprensidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, el pasado lunes en la reunión que mantuvieron en Bruselas.

El dirigente de Sumar ha explicado que en dicha cita se hablaron de las condiciones que pone Puigdemont para que su formación apoye a Sánchez en una hipotética investidura y ha admitido que estas se reducen "básicamente" a la amnistía, pues estaría en el "centro del acuerdo", mientras que el resto de las peticiones serían "ornamento".

No obstante, Asens ha indicado que Puigdemont "habló de amnistía, pero no descartó otras vías que tengan el mismo resultado, pero con otro nombre", aunque no ha querido puntualizar cuáles serían esas fórmulas, alegando que "la transparencia no puede ser absoluta en una negociación tan delicada como esta".

En cuanto a las negociaciones entre Junts y el PSOE, Asens ha afirmado que ahora mismo no existen, aunque apunta que los socialistas tienen las exigencias de Puigdemont "sobre la mesa dede hace semanas".

Una posición de máximos que se puede "flexibilizar" Más tarde, en una entrevista en RNE, Asens ha asegurado estar satisfecho tras el encuentro con Puigdemont, subrayando que "hay campo que recorrer" y que el eurodiputado mostró una "posición pragmática" más allá de su discurso. "En una negociación cuando planteas mínimos que no sobrepasan el máximo posible de la otra parte, hay recorrido", ha defendido Asens añadiendo que, pese a los máximos de los inicios, la negociación te hace "ir flexibilizando posiciones" para alcanzar un acuerdo. En este sentido, como había afirmado antes, ve "voluntad de acercar posiciones" por parte del expresidente catalán y resalta el "carácter constitucional" de sus propuestas. "Si no hubiera querido negociar", ha dicho, habría exigido un referéndum y no se podrían continuar las conversaciones. "En una negociación no se puede exigir a nadie que renuncie a sus principios, pero sí que esté dispuesto a acercar posiciones, y percibo esa voluntad", ha dicho. “�� ENTREVISTA | @Jaumeasens, negociador de @sumar para la investidura, sobre las posibilidades de negociación



��️ "Hay campo de recorrer porque cuando en una negociación planteas unos mínimos que no sobrepasan los máximos de la otra parte, hay recorrido"https://t.co/jEFDKGlbPR pic.twitter.com/KsY9OzetzS“ — 24 horas RNE (@24horas_rne) September 6, 2023

Dudas sobre la figura del relator Por otra parte, el miembro del equipo negociador de Sumar ha confesado que tanto él, como Díaz, ven "problemático" implantar la figura de un relator que reclama el expresidente catalán, y abogan por un "facilitador" que hiciera ese trabajo de mediación y fuera "neutral y amigable". "Expresé que se trataba de una petición extraña porque mediadores internacionales como el que pide son propios de procesos de paz en conflictos armados, pero no de negociaciones entre partidos", ha matizado en RNE, donde ha añadido que hay "otras fórmulas" que sirvan para superar la desconfianza entre Junts y PSOE. En todo caso, ha defendido en Onda Cero que "cuando hay un conflicto político, se necesita una solución política" y ha considerado que "la ley de amnistía es una fórmula constitucional y democrática que se puede explorar".