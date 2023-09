La vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y el expresidente catalán y europarlamentario Carles Puigdemont (Junts), se han reunido este lunes en Bruselas en el marco de las negociaciones para una posible investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Tras un encuentro que ha durado alrededor de tres horas, Sumar y Junts han anunciado en un comunicado conjunto que coinciden en "explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear el conflicto político" en Cataluña, mientras que el propio Puigdemont ha enmarcado la cita en la "normalidad democrática".

Esta reunión, que no se ha dado a conocer hasta primera hora de la mañana, cuando Díaz ya se encontraba en Bruselas, es la primera entre un miembro del Gobierno y el líder de Junts desde que Puigdemont huyera a Bélgica en 2017 tras el 'procés'. Fuentes de La Moncloa se han desmarcado de la misma y han dejado claro que Díaz "no representa al PSOE" y que el Gobierno fue informado el domingo por la noche "a hechos consumados" . Añaden las mismas fuentes que el Ejecutivo sigue en su "vía" para negociar la investidura y que la reunión de Díaz no tiene “nada que ver” con la misma.

La reunión, que ha comenzado pasadas las 12.00, ha tenido lugar en una sala del Parlamento Europeo. A la misma han acudido también el dirigente de En Comú Podem, Jaume Asens, y el eurodiputado Antoni Comín, que al igual que Puigdemont también esta huido de la justicia española.

A su llegada, los participantes han mostrado su sintonía ante los medios gráficos, y al término, en declaraciones informales a la prensa, Díaz ha respondido con un "sí, claro" a la pregunta de si se siente optimista ante una investidura de Pedro Sánchez. Además, ha avanzado que habría más reuniones con Puigdemont, aunque no ha precisado cuándo.

La cita ha tenido lugar además la víspera de la conferencia que tiene previsto pronunciar Puigdemont en Bruselas para marcar las condiciones de Junts de cara a su hipotético apoyo a una investidura de Sánchez.

"Los problemas políticos deben volver a los cauces políticos"" Concluida la cita, Sumar y Junts han destacado que la reunión ha transcurrido "con normalidad y en un tono cordial": "Ha sido fructífera y permite establecer una relación normalizada y estable entre ambas formaciones políticas". Además, han dicho compartir la "profunda convicción de que la política debe hacerse desde el diálogo y los principios democráticos". En este sentido, se han mostrado de acuerdo en "explorar todas las soluciones democráticas para desbloquear del conflicto político". "Compartimos la profunda convicción de que lo problemas políticos deben volver a los cauces políticos, para encontrar soluciones basadas en el diálogo. La democracia consiste en el diálogo entre posiciones diferentes", concluyen. “La trobada que hem fet aquest migdia amb @Yolanda_Diaz_ , @Jaumeasens i @toni_comin és part de la normalitat democràtica a la Unió Europea. Dialogar i mantenir relacions polítiques entre formacions de diferents ideologies no hauria de ser cap sorpresa, ni cap excepcionalitat. pic.twitter.com/zTDoTgzGgB“ — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 4, 2023 Puigdemont, por su parte, ha destacado en la red social X que el encuentro con Sumar "es parte de la normalidad democrática en la Unión Europea". "Dialogar y mantener relaciones políticas entre formaciones de diferentes ideologías no debería ser ninguna sorpresa ni excepcionalidad", ha apuntado. Hasta la fecha, la propuesta reiterada de Junts para Cataluña ha sido la "amnistía" y un referéndum de independencia. Horas después de la reunión, la portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Marta Lois, ha asegurado en una entrevista en RNE que la amnistía es "necesaria" y que su partido "no tiene miedo de hablar de lo que en este momento es importante para conseguir un gobierno que lleve a cabo las políticas que mejoren la vida de la gente". "Lo que ha hecho Yolanda en Bruselas es escuchar, dialogar y buscar acuerdos para un futuro gobierno progresista en el que Sumar quiere estar con el PSOE", ha añadido. 10.39 min 24 horas - Sumar tiene a veinte especialistas trabajando en el encaje de la amnistía - Escuchar ahora

Sánchez pide "pasar página" del 'procés' y ve posible el acuerdo Por su parte, Pedro Sánchez no ha hecho mención al encuentro en un desayuno informativo en el Ateneo de Madrid pero sí que ha afirmado que, si sigue gobernando, continuará con la política del "diálogo" y la "concordia" en Cataluña ya que, en su opinión, es "una solución plenamente constitucional" a la "grave fractura heredada" y que ha funcionado. "Es el momento de la política y de pasar página" del 'procés', ha sostenido. Sánchez se compromete a seguir con la política del "diálogo" y la "concordia" en Cataluña “Sánchez: "El acuerdo se puede, se debe y se va a alcanzar sin temor, con ambición y audacia"“ Y tras dar ya por fallida la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha mostrado su intención de presentarse él mismo a una "sin dilación" en cuanto Feijóo se dé "de bruces contra la realidad" si el rey le propone como candidato, ya que considera que el acuerdo con el resto de fuerzas (Junts es imprescindible para su investidura) "se puede, se debe y se va a alcanzar sin temor, con ambición y con audacia". Mientras, Podemos ha indicado que no tenía ninguna información previa de la reunión y ha lamentado "la falta de coordinación" entre los socios del Gobierno, aunque celebran "todas las iniciativas" para armar una investidura progresista "que permita cerrar la puerta a la derecha y a la ultraderecha". Así lo ha puesto de relieve el diputado de Podemos Javier Sánchez en una rueda de prensa en la sede del partido. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha catalogado de "positiva" la reunión ya que esta cita sirve para "dar pasos" hacia la "investidura progresista" de un nuevo presidente del Gobierno. "Todo lo que sea diálogo es positivo para Cataluña y para el Gobierno de España", ha apostillado Fernández, quien sin embargo ha pedido una mayor "coordinación".