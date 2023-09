El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha negado este jueves que esté manteniendo negociaciones con algún partido de cara a la investidura de un presidente del Gobierno, ni tampoco que se haya presentado algún proyecto de amnistía.

En un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), Puigdemont ha precisado que mantiene "conversaciones" con algunas formaciones, que ha pedido no confundir "con una negociación": "Durante demasiado tiempo se ha querido usar el concepto de 'diálogo' con el de 'negociación', cuando son dos conceptos sensiblemente diferentes. El diálogo es previo a toda negociación", ha indicado.

El expresident catalán, en Bélgica huido de la Justicia española por el 1-O, ha anunciado que el próximo martes, 5 de septiembre, hablará en Bruselas sobre el marco que fija JxCat para abrir negociaciones en la conferencia inaugural de una jornada interparlamentaria.

El mensaje de Puigdemont llega el mismo día en que la Ejecutiva de JxCat mantiene una reunión de trabajo a puerta cerrada para abordar el inicio del curso político. Tras este encuentro, desde el partido han confirmado que será el expresident quien fijara las condiciones de Junts en las próximas negociaciones.

La ejecutiva del partido ha reiterado tras su reunión en Altafulla (Tarragona) que "no hay ninguna negociación en marcha con nadie", ni tampoco se ha presentado ningún proyecto de amnistía a ningún partido, corroborando así el mensaje de Puigdemont.

“Quinze dies després de l’acord per a la mesa del Congrés dels Diputats, la quantiat d’especulacions en forma d’informació que han anat apareixent porten, probablement, a algunes conclusions errònies que caldrà aclarir aviat. No hi ha cap negociació en marxa amb ningú, ni s’ha…“