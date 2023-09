El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que “recapacite” tras las condiciones impuestas por el expresidente catalán Carles Puigdemont para apoyar un candidato a presidir el Ejecutivo, entre ellas la amnistía, y le ha ofrecido una “tercera vía” mediante “pactos de Estado” que, una vez desarrollados y culminados, deriven en nuevas elecciones: “No puedo aceptar que la democracia sea igual que una dictadura”. El 'popular' ha manifestado su deseo de poder mantener "otra vez" un contacto con el PSOE antes del debate de investidura.

Feijóo se ha reunido este miércoles con el presidente de Canarias y líder de Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo, en el marco de las negociaciones para su investidura, cuyo debate se celebrará a finales de mes y aún sigue sin visos de prosperar. Y lo hace un día después de que Puigdemont, huido de la justicia desde 2017, haya expuesto sus condiciones para negociar una investidura y pedido que se reconozcan los "elementos del conflicto" catalán y que el 1-O "no fue delito".

En la rueda de prensa posterior a la reunión, Feijóo ha respondido así a las condiciones de Puigdemont: “No las puedo aceptar, me cueste lo que me cueste ser presidente del Gobierno, pero no puedo aceptar una España donde el principio de igualdad se quiebre, la ley no se cumpla y se acepte que una parte de los españoles, que ha incumplido la ley, tienen patente de corso para seguir incumpliéndola”.

Feijóo ha ido más allá al asegurar que no puede aceptar “que la democracia española sea igual que una dictadura y que quepa la amnistía por los delitos cometidos que atentan como la democracia”.

“Desde el 23J la Constitución no ha cambiado, lo único que ha cambiado es que Pedro Sánchez ha perdido las elecciones y parece que está dispuesto a cualquier cosa para volver a ser presidente del Gobierno.



Recapacitemos y lleguemos a pactos de Estado.

Mi mano sigue tendida. pic.twitter.com/6eAAhT2ZQn“ — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 6, 2023

El presidente del Partido Popular ha dicho igualmente no poder aceptar que “España no se mantenga como una nación” ni “financiar el independentismo”, que “no ha tenido éxito en las urnas” el pasado 23 de julio y que está “en sus horas más bajas”. Así, ha puesto de manifiesto que el independentismo en total (Junts, ERC, EH-Bildu y el BNG) logró el pasado 23J menos del 6% de los votos en toda España: “El 94% de la población no puede ser chantajeada por el 6% del voto independentista”.

Tiende la mano al PSOE con "un acuerdo histórico" Feijóo ha instado a Sánchez a "recapacitar": "En este momento no tenemos que decidir entre aceptar el chantaje o nuevas elecciones, tenemos una tercera vía". Se ha referido así a pactos "constitucionales" entre partidos "constitucionalistas", la vía que, ha afirmado, "quiere la mayoría" y que es la del "abrazo entre españoles". Feijóo, que ofreció hace semanas a Sánchez gobernar solo dos años y convocar elecciones, ha abogado por construir juntos una legislatura en la que se desarrollen pactos de Estado que, una vez concluidos, permitan consultar a los españoles "otra vez" en las urnas: "Mi mano tendida al PSOE sigue ahora si cabe con más intensidad para que España no caiga en una anomalía democrática, que es que la persona buscada por la justicia española decida el futuro de nuestro país". En las últimas horas, fuentes del Gobierno han dicho ver a Puigdemont "abierto al diálogo" pese a que consideran que su posicionamiento es "de máximos" e inciden en que la negociación para la investidura ha de ser el "marco constitucional", sin posicionarse respecto a si una amnistía entra o no en la Constitución. Eso sí, en el PSOE esperan a que primero intente Feijóo la investidura para iniciar cualquier negociación.

Feijóo se abre a "un encaje" al "problema territorial de Cataluña" y el PP matiza después El líder 'popular' se abre a buscar con Sánchez "un encaje" al "problema territorial de Cataluña", pero ha advertido de que eso "será un pacto de Estado o no será", y se hará "de acuerdo a la ley" y a la Constitución. Y ha abogado de nuevo por un "acuerdo histórico" de 280 escaños "para sacar adelante a nuestro país", sobre todo después de que este martes, "por primera vez", "la tercera fuerza política" (en referencia a Vox) no se opusiera, ha dicho, a ese "gran acuerdo" para "sacar a España adelante". Se ha referido así a las palabras de Santiago Abascal, que refrendó su apoyo a la investidura de Feijóo para evitar, dijo, "un golpe" en España. Pero Feijóo ha lamentado que "el PSOE no quiere acuerdos con el PP, no los ha querido en ningún lugar de España", y ha vuelto a definir al Partido Socialista como "el partido de Sánchez". Un partido que "ha tenido que aceptar algo sorprendente" como es que desde Podemos se haya "calificado al presidente Felipe González como un criminal de Estado y que el PSOE se calle". "Quien calla otorga", ha incidido, y ha reprochado al PSOE su "absoluta falta de dignidad". Horas después, fuentes del PP han trasladado que el planteamiento de su líder sobre "buscar un encaje del problema territorial de Cataluña", es parte de su oferta de un pacto para mejorar el funcionamiento de las autonomías y es desde un "principio de igualdad entre territorios y de respeto a la ley y la Constitución". "Como máximos defensores de la igualdad entre todos los españoles, es obvio que las propuestas que impliquen un trato jurídico o económico desigual entre españoles no podrán contar con el respaldo del Partido Popular", han indicado las mismas fuentes.

"En la política no vale todo para ser presidente" El presidente del PP ha subrayado que “no es posible, es inaceptable aceptar una amnistía previa a la investidura ni un referéndum de independencia”, y ha remarcado: “Entiendo que en la política no vale todo, no se puede aceptar todo para ser presidente del Gobierno de España”. Feijóo ha incidido en que no se puede aceptar “la quiebra del Estado de Derecho” o decir que “España no es una democracia” desde 1978, “y no se puede aceptar en ningún caso un chantaje de nadie por muy importante que sea en un momento concreto del Parlamento español”. A su juicio, la amnistía no entra en el marco jurídico constitucional y, por tanto, ni PSOE ni PP la han llevado en sus programas electorales. Tras resaltar que los resultados de las elecciones que "vinculan" a los ciudadanos "no han cambiado", ha destacado que lo que sí es "que Sánchez está dispuesto a cualquier cosa" con tal de volver a ser presidente.