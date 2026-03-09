Nuevas Generaciones del PP elegirá "pronto" un nuevo número dos y Angrisano no descarta ingresar en Vox: "Quizá"
- NNGG elegirá sucesor en una Junta Directa entre los vocales que entraron en el Congreso que erigió a Fanjul presidenta
- El dimitido secretario general admite que informó a "algunos dirigentes" de Vox antes de hacer pública su decisión
Nuevas Generaciones del PP (NNGG) convocará "pronto" una Junta Directa para elegir al sucesor del dimitido Carlo Angrisano como secretario general de la organización juvenil 'popular'. Angrisano, por su parte, ha admitido este lunes que informó a "algunos dirigentes" de Vox antes de hacer pública su dimisión y no descarta ingresar en este partido: "Quizá".
Fuentes de NNGG afirman que el nuevo 'número dos' de la organización será elegido entre los vocales que entraron en el Congreso en el que resultó elegida Bea Fanjul como presidenta de Nuevas Generaciones.
Una vez más, han cargado contra Angrisano, quien hacía años que "no ejercía sus funciones", y aseguran que "sobran estos perfiles en NNGG".
Mientras, Nuevas Generaciones ha eliminado de su página web el organigrama que aparecía en la pestaña de "equipo".
Hasta este domingo, el organigrama mantenía a Angrisano como número dos tras Bea Fanjul, pese a que fuentes del la organización juvenil afirmaron que "nunca" llegó a ejercer sus funciones. Desde Génova, explicaron que fue cesado en verano como asesor del partido en Bruselas porque pasaba la mayor parte de su tiempo en Ecuador, de donde es su pareja.
Angrisano informó a "algunos dirigentes" de Vox antes de dimitir
Angrisano ha admitido por su parte este lunes que que anticipó su decisión de dimitir a "algunos dirigentes" de Vox antes de hacer pública su renuncia este domingo y pedir el voto para la formación de Santiago Abascal. Respecto a la posibilidad de que acabe ingresando en este partido, ha respondido: "Bueno, quizás".
Así se ha expresado el ex número dos de NNGG en una entrevista en Telecinco, en la que ha negado sin embargo que sus movimientos respondan a "ninguna estrategia" sino a lo que considera "mejor para España" y ha dejado claro que, "por ahora", no va a afiliarse "a nada": "Estoy fuera de cualquier partido político".
Respecto a que pida el voto para Vox a una semana de las elecciones en Castilla y León, ha negado que se trate de ninguna "deslealtad" porque lo hizo una vez había dimitido hace meses como asesor del PP en Bruselas y tras su renuncia como secretrio general de NNGG y baja del partido: "Tengo derecho a expresar mi opinión". En cambio, ha dicho que quien es "desleal" es el Partido Popular por renegar, ha dicho, de líderes de la derecha internacional como Javier Milei, Donald Trump o Giorgia Meloni y por buscar pactos con la izquierda o los nacionalistas.
Ha negado también, ante las críticas que se han vertido contra él tanto desde Génova como desde la organización que preside Bea Fanjul, que estuviera cobrando como secretario general de NNGG, ya que los cargos de esta organización no tienen sueldo, son "pro bono" (para el bien público).
Por último, considera "inaudito" que el PP diga que le cesó en verano, ya que asegura que ha sido él quien dimitió de todos sus cargos por no compartir, ha incidido, "el rumbo político del partido". Así, ha asegurado que le da "pena" la reacción de la dirección nacional, porque tiene "grandes amistades" en el PP tras 14 años en sus filas.