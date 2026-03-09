Nuevas Generaciones del PP elegirá "pronto" un nuevo número dos y Angrisano no descarta ingresar en Vox: "Quizá"

Nuevas Generaciones del PP (NNGG) convocará "pronto" una Junta Directa para elegir al sucesor del dimitido Carlo Angrisano como secretario general de la organización juvenil 'popular'. Angrisano, por su parte, ha admitido este lunes que informó a "algunos dirigentes" de Vox antes de hacer pública su dimisión y no descarta ingresar en este partido: "Quizá".

Fuentes de NNGG afirman que el nuevo 'número dos' de la organización será elegido entre los vocales que entraron en el Congreso en el que resultó elegida Bea Fanjul como presidenta de Nuevas Generaciones.

Una vez más, han cargado contra Angrisano, quien hacía años que "no ejercía sus funciones", y aseguran que "sobran estos perfiles en NNGG".

Mientras, Nuevas Generaciones ha eliminado de su página web el organigrama que aparecía en la pestaña de "equipo".

Hasta este domingo, el organigrama mantenía a Angrisano como número dos tras Bea Fanjul, pese a que fuentes del la organización juvenil afirmaron que "nunca" llegó a ejercer sus funciones. Desde Génova, explicaron que fue cesado en verano como asesor del partido en Bruselas porque pasaba la mayor parte de su tiempo en Ecuador, de donde es su pareja.