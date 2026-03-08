El secretario general de Nuevas Generaciones del PP dimite y pide el voto para Vox
- "El PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros", dice
- Carlo Angrisano ha pedido al Partido Popular su baja como afiliado
El secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular, Carlo Angrisano, ha dimitido este domingo y ha pedido la baja como afiliado del PP, tras lo que ha pedido el voto a Vox "por coherencia".
Así lo ha comunicado él mismo en un mensaje en su perfil de X. "El PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros", ha asegurado. "Por coherencia, pido el voto para Vox. Es hora de defender nuestras ideas y España sin miedo", ha añadido.
Afiliado desde 2012 al PP "por amor a España"
El hasta ahora número dos de las NNGG ha señalado que se afilió en 2012 al partido "por amor a España, su identidad, su historia, su libertad" en un momento en el que "todo estaba siendo cuestionado" por "el separatismo". "Yo era uno de tantos españoles convencidos de que el Partido Popular debía proteger lo mejor de nuestro país", ha incidido.
Sin embargo, considera que "los partidos no empiezan a perder cuando dejan de ganar elecciones, sino cuando dejan de saber qué están defendiendo". "Y cuando un proyecto político teme más perder votos que defender lo correcto, termina perdiendo ambas cosas", ha argumentado.
Por ello, ha pedido el voto para los de Santiago Abascal, afirmando que lo hace porque sus ideas "siguen firmes" y sus principios "inamovibles". "Ha cambiado el lugar desde el que pueden defenderse", ha agregado. De este modo, ha avanzado que seguirá "en la misma batalla" donde "España se defiende sin complejos".