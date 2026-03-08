El secretario general de Nuevas Generaciones del PP dimite y pide el voto para Vox

El secretario general de Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular, Carlo Angrisano, ha dimitido este domingo y ha pedido la baja como afiliado del PP, tras lo que ha pedido el voto a Vox "por coherencia".

Así lo ha comunicado él mismo en un mensaje en su perfil de X. "El PP ha dejado de defender los valores por los que nos afiliamos la mayoría de nosotros", ha asegurado. "Por coherencia, pido el voto para Vox. Es hora de defender nuestras ideas y España sin miedo", ha añadido.