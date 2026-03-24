La cita electoral en Andalucía acelera la salida y sustitución de la vicepresidenta Montero que lidera la papeleta del PSOE

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, persona de máxima confianza de Pedro Sánchez al que ha acompañado en el Ejecutivo desde el inicio de la legislatura— también en el PSOE como número dos— dimitirá en los próximos días para volcarse en su candidatura a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. Un nuevo cambio en el Ejecutivo que si bien ya se sabía próximo, ante la inminente convocatoria electoral, obligará al presidente a afrontar una de las decisiones más difíciles en un panorama complejo en lo económico: relevar a la principal responsable de los Presupuestos Generales de 2026 todavía pendientes y con un paquete de medidas anticrisis en marcha para paliar los efectos de la guerra en Irán.

Montero participa este martes en el que se prevé que sea su último Consejo de Ministros antes de abandonar el Ejecutivo tras precipitar su salida la decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno de adelantar unas semanas la convocatoria electoral esperada en esta comunidad autónoma para mediados de junio.

La quinta crisis del Gobierno en esta legislatura Se trata de la quinta crisis para el Ejecutivo en esta legislatura y en esta ocasión, al tratarse de la mano derecha de Sánchez podría precipitar una remodelación más integral, aunque el jefe del Ejecutivo ha evitado hasta ahora hacer grandes reformas y se ha limitado a cambios puntuales para relevar a los ministros que han tenido que dejar su responsabilidad. El último cambio en el Gobierno, de la ministra portavoz y responsable de la cartera de Educación, Pilar Alegría, también se precipitó por el adelanto electoral en Aragón para poder concurrir como candidata del PSOE en esta comunidad autónoma. De nuevo el Gobierno afronta la salida de una ministra por una nueva cita electoral. Un cambio que llega cuando solo han transcurrido unos meses del relevo en la Vicepresidenta tercera del Gobierno y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico entre Teresa Ribera y Sara Aagesen tras el nombramiento de la primera como vicepresidenta de la Comisión Europea. 02.07 min El nuevo Gobierno se hace la foto de familia en La Moncloa antes de su primera reunión La marcha de Nadia Calviño al frente de Economía —para presidir el Banco Europeo de Inversiones— obligó a llevar a cabo uno de los mayores cambios que el Ejecutivo, al poco de estrenar la legislatura en el verano de 2023, el nombramiento de una nueva ministra de Economía en diciembre de 2023, cargo que asumió Carlos Cuerpo, quien ahora podría asumir la responsabilidad al frente de Hacienda. Fue entonces cuando Montero asumió por primera vez su responsabilidad como vicepresidenta primera del Gobierno, que sumó a la que ya ocupaba como ministra de Hacienda. Sánchez nombra a Carlos Cuerpo ministro de Economía y a María Jesús Montero vicepresidenta primera IRENE FEDRIANI / FÉLIX DONATE