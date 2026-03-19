Montero explica que los presupuestos se retrasan por la guerra, pero asegura que se presentarán

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha explicado en Los Desayunos de RTVE y la Agencia EFE que la presentación de los presupuestos generales del Estado de 2026 se retrasa "una semana" por el real decreto-ley de respuesta a los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio, pero ha asegurado que se presentarán. Sus declaraciones completan las realizadas este jueves por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha descartado presentar el proyecto en marzo para "centrarse" en las medidas anticrisis.

"Se presentan los presupuestos. Se va a retrasar porque el decreto-ley que estamos abordando en este momento ha sido prioritario", ha afirmado Montero, que ha añadido: "Yo nunca presento los presupuestos sin tener la confianza de que se vayan a aprobar".

Además, ha defendido que la sucesión de prórrogas de las cuentas hasta ahora ha sido "legal" y "plenamente constitucional" y ha restado importancia a los tiempos para el trámite. Cuestionada por los tres años de esperas, ha asegurado que no han sido responsabilidad del Gobierno. Mirando al futuro, se ha mostrado algo más taxativa: "No contemplo que podamos estar en 2027 sin presupuestos", ha declarado.

Avanza el "éxito" del déficit de 2025 y lo vincula con su política de impuestos La máxima responsable de Hacienda ha avanzado también este jueves que España ha cumplido en 2025 con el objetivo de estabilidad comprometido con la Comisión Europea, al situarse exactamente en esa meta, el 2,5% de déficit. Según ha explicado, esta tasa ya incluye el gasto extraordinario realizado después de la dana de Valencia, que hasta ahora habían dejado al margen. "Parte de este éxito tiene que ver con la política fiscal que hemos aplicado. Hemos ensanchado las bases fiscales y recuperado progresividad. Y quiero dejar claro que el mantra del infierno fiscal que predica la ultraderecha sencillamente no se sostiene. Hemos bajado los impuestos a los que menos tienen, pero sí los hemos subido a grandes empresa y patrimonios", ha subrayado. En el primera edición de Los Desayunos de RTVE y EFE, Montero ha anunciado un cambio legal para que el siniestro de Adamuz sea considerado accidente laboral, con el fin de que se amplíen las ayudas, como se hizo con las víctimas de la dana.