Guerra de Irán, última hora en directo: Netanyahu afirma que el poder iraní "colapsará desde dentro"
- Un proyectil incendia un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este martes 32 días. El conflicto se ha cobrado ya la vida de un total de 2.076 personas y 26.500 han resultado heridas como consecuencia de los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irán, según el último balance oficial de las autoridades iraníes, además de más de un millar en Líbano.
EE.UU. afirma que las conversaciones con Irán "van bien" y Trump quiere que haya un acuerdo antes del 6 de abril. De esta forma se ha expresado este lunes la portavoz Karoline Leavitt, y ha considerado que lo que Teherán dice públicamente difiere de lo que comunica en privado a EE.UU. "A pesar de toda la postura pública del régimen y de los informes falsos, las conversaciones continúan y van bien. Lo que se dice públicamente es, por supuesto, muy diferente de lo que se nos comunica en privado", ha agregado la secretaria de prensa.
Estas son las últimas novedades:
- El OIEA confirma "graves daños" en una planta de agua pesada en Irán tras ataque israelí
- Muere un trabajador indio en un ataque iraní contra una planta desalinizadora en Kuwait
- La Misión de paz de la ONU en Líbano confirma la muerte de tres cascos azules en dos ataques
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Un proyectil incendia un buque cisterna cerca del estrecho de Ormuz
Un buque cisterna se incendió cerca del Estrecho de Ormuz tras ser impactado por un proyectil desconocido, según ha informado este lunes la Oficina de Operaciones Marítimas del Reino Unido (UKMTO). El buque cisterna se encontraba a 31 millas náuticas (57,4 km) al noroeste de Dubái cuando el proyectil ha impactado en su costado de estribor, ha indicado la UKMTO, citando un informe emitido a las 20:20 UTC por el oficial de seguridad de la compañía a bordo.
“UKMTO WARNING 029-26— UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) March 30, 2026
Click here to view the full warning.https://t.co/UGR5vLAKQi#MaritimeSecurity #Marsec pic.twitter.com/LyI3EV6kMf“
La tripulación se encuentra a salvo y no se ha registrado ningún impacto ambiental, ha añadido la UKMTO. Buques comerciales han sido atacados con misiles o drones explosivos aéreos y marítimos en el golfo y el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero.
Este mismo lunes, un buque portacontenedores de propiedad griega, ubicado frente a la costa de Ras Tanura (Arabia Saudita), ha reportado dos incidentes separados en los que proyectiles impactaron el agua cerca de la embarcación, según han informado expertos en seguridad marítima.
Un representante del Express Rome, con bandera liberiana, ha registrado que dos proyectiles desconocidos han caído al agua cerca del buque, aproximadamente a 22 millas náuticas (40,7 km) al noreste de Ras Tanura a las 13:52 UTC. Los incidentes han ocurrido con una hora de diferencia y la tripulación se encuentra a salvo, ha informado Vanguard, grupo británico de gestión de riesgos marítimos.
El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica ha anunciado que ha atacado el Express Rome el 11 de marzo, según ha comunicado Vanguard y ha recogido la agencia de noticias Reuters.
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La guerra de Irán tendrá un impacto "secuencial" en el suministro de petróleo, según J.P. Morgan
El bloqueo del Estrecho de Ormuz —por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural— debido a la guerra en Oriente Medio desatará un impacto "secuencial" en el suministro global de petróleo que se desplazará de este a oeste, afectando a la mayor parte del mundo durante abril, según un informe de la entidad financiera J.P. Morgan.
Los analistas del banco de inversión señalaron el jueves pasado que el sistema energético mundial está transitando de un "choque de flujo" a un "problema de agotamiento de existencias". Según los datos de la entidad, el último petrolero que abandonó el estrecho lo hizo el pasado 28 de febrero, coincidiendo con el inicio de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán.
El informe subraya que el factor determinante no es solo el volumen de crudo perdido, sino los tiempos de navegación, que dictan el "reloj" de la crisis. En ese sentido, Asia es la región más vulnerable y J.P. Morgan estima que la demanda en el sudeste asiático caerá en 300.000 barriles diarios en abril, una cifra que podría escalar hasta los 3 millones de barriles en junio si no se liberan reservas estratégicas. J.P. Morgan estima que el impacto llegará a Europa a mediados de abril, aunque los analistas prevén que se manifieste más en un aumento de costos y competencia con Asia que en una escasez absoluta. Mientras que en Estados Unidos el banco no espera interrupciones físicas inmediatas.
Sin embargo, el impacto se sentirá a través de una "dislocación" de los precios de los productos refinados. El crudo de referencia en EE.UU. (WTI, en inglés) ha cerrado este lunes en 102,88 dólares, superando la barrera de los 100 dólares por primera vez al cierre desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. En el ámbito político, el mercado permanece atento a la tregua temporal del presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha extendido hasta el 6 de abril la pausa en los ataques a la infraestructura energética de Irán.
Pese a insistir en que Washington está negociando con Teherán y que "pronto" habrá una solución, el mandatario ha advertido este lunes a Irán que su país destruiría sus pozos petroleros, sus centrales eléctricas y la isla de Jark a menos que se reabra "inmediatamente" el estrecho de Ormuz. No obstante, ha asegurado que Irán permitiría el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho, como un acto de "respeto" a EE.UU.
En cuanto a la Reserva Federal (Fed), su presidente, Jerome Powell, ha anotado que la política monetaria de la entidad está en una "posición adecuada" para afrontar el encarecimiento del crudo y otros efectos de la guerra en Irán, que ya cumplió un mes. A su juicio, los efectos deben encararse con paciencia por el momento, debido a que las crisis energéticas tienden a ser repentinas y fugaces.
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Netanyahu afirma que el poder iraní "colapsará desde dentro"
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha afirmado este lunes que el régimen iraní acabaría colapsando, aunque ha reiterado que ese no era el objetivo de la guerra lanzada por Israel y Estados Unidos. "Creo que este régimen colapsará desde dentro. Pero por ahora, en este preciso momento, lo que estamos haciendo es simplemente alterar sus capacidades militares, sus capacidades de misiles balísticos, sus capacidades nucleares y también debilitarlo desde dentro", ha declarado al canal de televisión conservador Newsmax.
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EE.UU. estudia una contribución económica a países árabes a la campaña militar contra Irán
La Casa Blanca ha indicado este lunes que está estudiando opciones para una posible aportación económica de los países árabes a la campaña militar contra Irán lanzada el pasado 28 de febrero. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha sido interrogada por la posibilidad de un apoyo económico de los países árabes. "Bueno. Creo que es algo que le interesaría bastante plantear al presidente. No me voy a adelantar al presidente en ese tema, pero ciertamente es una idea que sé que está... de lo que le vais a oír hablar", ha apuntado.
El periodista le había planteado a Leavitt la cuestión de quién estaba sufragando el coste de la guerra y si los países árabes iban a contribuir. Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Bahréin, todos aliados de Estados Unidos, están sufriendo las represalias de Irán en forma de lanzamiento de proyectiles desde el inicio de los bombardeos estadounidenses.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.