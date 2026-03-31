La inflación de la eurozona repunta al 2,5% en marzo por el impacto de la guerra

Los precios aceleran en la eurozona en marzo y cierran el mes con una inflación que rebota al 2,5%, seis décimas más que en febrero (1,9%). El impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán fulmina la tendencia a la estabilidad que atravesaba el continente y que alejaba de una subida de tipos.

La energía ha espoleado esta subida tras dispararse su coste en el último mes un 4,9% tras descontrolarse al alza el coste del petróleo y el gas. En febrero, estas materias primas habían bajado un 3,1% en febrero. A esta subida se suman los incrementos -aunque menores a los de febrero- de los servicios (+3,2%), alimentos, alcohol y tabaco (2,4%) y bienes industriales no energéticos (0,5%).

La inflación subyacente -que excluye productos más volátiles como la energía y los alimentos- se ha reducido una décima en marzo (2,3%) respecto a febrero (2,4%).

NOTICIA EN AMPLIACIÓN