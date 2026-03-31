No son soldados israelíes "capturados por Irán", es un vídeo generado con IA
Mensajes de redes sociales difunden un vídeo de soldados israelíes detenidos por otros militares frente a una playa y aseguran que son soldados israelíes "capturados por Irán". Es falso, son imágenes creadas con inteligencia artificial. Lo hemos comprobado con dos herramientas de detección de IA y, además, este vídeo procede de un perfil que difunde contenidos audiovisuales generados con esta tecnología.
Un mensaje en X del 28 de marzo, compartido más de 3.000 veces y con 265.000 visualizaciones, difunde un vídeo de 16 segundos de unos soldados con la bandera de Israel en el uniforme que se encuentran detenidos por otros militares en una playa. "Soldados del ejército sionista capturados por Irán y de lo que los medios occidentales no hablan, son los mismos que atacaron y masacraron a Gaza y que hoy posan de posan de mártires", asegura el mensaje.
Este vídeo está generado con inteligencia artificial
No son imágenes de soldados israelíes arrodillados y "capturados" por Israel en una playa, es inteligencia artificial. En VerificaRTVE hemos realizado un análisis de la imagen con dos herramientas de detección de IA. La herramienta Hive Moderation concluye que el vídeo está creado artificialmente con un 94,3% de fiabilidad en su predicción e indica que está generado con Gemini al 99%. SynthID señala que, efectivamente, se ha creado con la IA de Google, Gemini. Puedes ver los resultados en la imagen inferior.
Al final del video se puede comprobar también que el movimiento de la arena presenta inconsistencias propias del contenido generado con IA.
La grabación la difunde una cuenta dedicada a difundir vídeos generados con inteligencia artificial. El origen de esta publicación se encuentra en post del 29 de marzo en Facebook. Hemos analizado este perfil y vemos que suele publicar contenidos realizados con IA y que, muchos de ellos son sobre la guerra en Irán y soldados israelíes capturados. Sobre esta cuenta lanzó una advertencia el periódico libanés An-Nahar, al desmentir este mismo vídeo.
En VerificaRTVE te hemos alertado anteriormente sobre la desinformación en redes por el contexto del conflicto de Oriente Medio. Es el caso de este vídeo que no es un portaaviones de EE.UU. ardiendo por un ataque de Irán, es IA. También te hemos contado que no es un niño estadounidense ante el ataúd de un soldado estadounidense, es un vídeo hecho con IA.