No son soldados israelíes "capturados por Irán", es un vídeo generado con IA

Mensajes de redes sociales difunden un vídeo de soldados israelíes detenidos por otros militares frente a una playa y aseguran que son soldados israelíes "capturados por Irán". Es falso, son imágenes creadas con inteligencia artificial. Lo hemos comprobado con dos herramientas de detección de IA y, además, este vídeo procede de un perfil que difunde contenidos audiovisuales generados con esta tecnología.

Un mensaje en X del 28 de marzo, compartido más de 3.000 veces y con 265.000 visualizaciones, difunde un vídeo de 16 segundos de unos soldados con la bandera de Israel en el uniforme que se encuentran detenidos por otros militares en una playa. "Soldados del ejército sionista capturados por Irán y de lo que los medios occidentales no hablan, son los mismos que atacaron y masacraron a Gaza y que hoy posan de posan de mártires", asegura el mensaje.