No es un niño estadounidense ante el ataúd de un soldado estadounidense, es un vídeo hecho con IA

Se difunde en redes sociales un vídeo en el que vemos a un niño llorando sobre un féretro con la bandera de Estados Unidos y lo presentan como si fuera su padre, un militar estadounidense fallecido en la guerra de Oriente Medio. Es falso, estas imágenes están creadas con inteligencia artificial. Lo hemos comprobado con varios detectores de IA y todos concluyen que el vídeo es falso con más de un 97% de probabilidad. También hemos encontrado que la cuenta original que lo difunde tiene más contenidos similares generados con IA.

"Este niño crecerá sin su padre debido al militarismo descontrolado de Israel y al narcisismo descontrolado de Donald Trump", leemos en una publicación de X que se ha compartido más de 8.000 veces desde el 16 de marzo. La publicación adjunta un vídeo de 10 segundos en el que vemos a un niño llorando, junto a su madre, acercándose a un féretro con la bandera de Estados Unidos.