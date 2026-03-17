No es un niño estadounidense ante el ataúd de un soldado estadounidense, es un vídeo hecho con IA
Se difunde en redes sociales un vídeo en el que vemos a un niño llorando sobre un féretro con la bandera de Estados Unidos y lo presentan como si fuera su padre, un militar estadounidense fallecido en la guerra de Oriente Medio. Es falso, estas imágenes están creadas con inteligencia artificial. Lo hemos comprobado con varios detectores de IA y todos concluyen que el vídeo es falso con más de un 97% de probabilidad. También hemos encontrado que la cuenta original que lo difunde tiene más contenidos similares generados con IA.
"Este niño crecerá sin su padre debido al militarismo descontrolado de Israel y al narcisismo descontrolado de Donald Trump", leemos en una publicación de X que se ha compartido más de 8.000 veces desde el 16 de marzo. La publicación adjunta un vídeo de 10 segundos en el que vemos a un niño llorando, junto a su madre, acercándose a un féretro con la bandera de Estados Unidos.
No es un niño llorando en el féretro de su padre, es IA
No son imágenes de un niño llorando la muerte de su padre, es IA. En VerificaRTVE hemos realizado un análisis de la imagen con varias herramientas de detección de IA. Hive Moderation ha concluido que la instantánea está creada artificialmente con un 99,3% de fiabilidad en su predicción. Por su parte, SightEngine también indica que se trata de un contenido artificial con un 97% de probabilidad. Puedes observar los resultados en la imagen inferior.
El vídeo lo difunde una cuenta que suele publicar contenidos de niños hechos con IA. Encontramos el origen en esta publicación de Facebook del 13 de marzo. Hemos analizado este perfil de Facebook y comprobamos que suele publicar contenidos generados con inteligencia artificial. Muchos de ellos son vídeos en los que también salen niños ante ataúdes o acompañados de militares (1 y 2). De hecho, ha publicado versiones muy similares de bebés con sus madres ante féretros con la bandera estadounidense (1 y 2).
En VerificaRTVE te hemos alertado anteriormente sobre la desinformación en redes por el contexto del conflicto de Oriente Medio. Es el caso de este vídeo que no muestra a Benjamín Netanyahu envuelto en una sábana blanca siendo trasladado a una ambulancia.También te contamos que no es Tel Aviv tras un ataque iraní en la actualidad, es un vídeo de junio de 2025.