Así fue el rescate de los pilotos de EE.UU. en Irán: cientos de aviones implicados y maniobras mutuas de engaño

Bajo fuego directo y en terreno montañoso hostil, fuerzas estadounidenses ejecutaron una operación de alto riesgo e "histórica", según la ha definido el presidente norteamericano, Donald Trump, en la comparecencia de este lunes, para rescatar a los pilotos cuyo avión fue derribado el pasado fin de semana en Irán.

Uno de ellos, un coronel que ocupaba el asiento trasero de un F-15, logró sobrevivir al impacto gravemente herido y permaneció oculto durante casi dos días en una zona montañosa remota, mientras era intensamente buscado tanto por fuerzas iraníes como por equipos estadounidenses, ha relatado Trump.

Según los detalles ofrecidos por él, así como por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine o el director de la CIA, John Ratcliffe, el militar se refugió en una grieta en la montaña, a más de 2.500 metros de altitud, con apenas una pistola, una radio y una bengala. Limitó al máximo sus comunicaciones para no delatar su posición, mientras las patrullas iraníes se acercaban progresivamente. Además, y a pesar de las heridas, logró desplazarse por el terreno escarpado y "ascender hasta una cresta de unos 7.000 pies" (más de 2.100 metros), en un intento de evitar su captura y mejorar su posición de supervivencia.

Finalmente, el piloto fue localizado tras "más de 48 horas en territorio enemigo" y gracias a una combinación de inteligencia, vigilancia y una operación de engaño diseñada para confundir a las autoridades iraníes sobre su paradero. Desde Washington se coordinó entonces una misión de rescate urgente, en la que participaron decenas de aeronaves y unidades especiales, que tuvieron que operar a baja altura y velocidad, exponiéndose al fuego iraní, según han explicado los militares en la Casa Blanca.

Más que un rescate El operativo, desarrollado en "condiciones extremadamente complejas", de acuerdo a lo explicado en la rueda de prensa de este lunes, refleja hasta qué punto el conflicto ha escalado hacia escenarios cada vez más imprevisibles. No se trató de una misión rutinaria de recuperación, sino de una incursión en un territorio donde la presencia y el control del aparato de seguridad iraní — especialmente la Guardia Revolucionaria— siguen siendo determinantes. Asimismo, el rescate se produce en un momento especialmente delicado de la guerra. A pesar de semanas de intensos ataques aéreos por parte de Estados Unidos e Israel, las evaluaciones de inteligencia apuntan a que el régimen iraní, lejos de colapsar, se mantiene en pie. Más aún, lo hace con una postura más endurecida y apoyándose cada vez más en sus estructuras de seguridad internas. En este contexto, cada piloto derribado adquiere una dimensión que va más allá de lo militar. La necesidad de recuperarlos no solo responde a lógicas razones humanas, sino también a la voluntad de demostrar que Washington conserva la capacidad de actuar incluso en el corazón de territorio enemigo. Además, el episodio se inscribe en una fase del conflicto en la que Irán parece decidido a resistir y prolongar la confrontación. Su estrategia combina el uso de drones, ataques de represalia en la región y el control del estrecho de Ormuz como herramienta de presión global, mientras refuerza su narrativa interna de resistencia frente a Estados Unidos. Donald Trump durante la comparecencia de este lunes en Washington REUTERS Por otro lado, la gestión política de estos rescates tampoco es menor. Las tensiones en torno a filtraciones y control de la información reflejan la sensibilidad del momento en Washington, donde cada detalle puede influir en la percepción pública de una guerra cuyo coste —humano, económico y estratégico— solo sigue aumentando. Así, Trump arremetió con dureza contra la filtración de información sobre el segundo piloto implicado en la operación en Irán, señalando que revelar detalles sobre su situación y localización supuso, a su juicio, un riesgo directo para la misión y para la seguridad del propio militar. El republicano calificó esa publicación de “irresponsable” y sugirió que difundir ese tipo de datos sensibles podría acarrear "consecuencias legales", insistiendo en que se trataba de información que nunca debería haber salido a la luz en pleno desarrollo del operativo.

La versión iraní: operación fallida y dudas sobre el objetivo real Por su parte, Teherán ofrece un relato completamente distinto. Las autoridades iraníes sostienen que la operación estadounidense cerca de Isfahán no fue un éxito, sino un fracaso operativo neutralizado por sus fuerzas. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, ha cuestionado que la misión tuviera como objetivo rescatar a un piloto. Según su versión, el punto donde aterrizaron las aeronaves estadounidenses se encontraba lejos del lugar donde supuestamente había caído el piloto, lo que, según Irán, pone en duda toda la narrativa de Washington. A partir de ahí, Teherán plantea una hipótesis más ambiciosa: que la operación no buscaba rescatar a ningún piloto, sino hacerse con reservas de uranio enriquecido. Esta interpretación convierte el episodio, en la narrativa iraní, en una incursión dirigida contra activos nucleares sensibles. ¿Puede EE.UU. acabar con el uranio de Irán si, según la ONU, "no hay pruebas" de que esté fabricando armas nucleares? Además, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirma haber causado pérdidas significativas a Estados Unidos durante la operación, incluyendo aeronaves utilizadas en misiones especiales y varios helicópteros. Imágenes difundidas desde Irán mostrarían restos de aparatos dañados, aunque las fotografías no han sido verificadas de forma independiente. Las autoridades iraníes también han denunciado la incursión como una violación grave de su soberanía y han comparado el episodio con la Operación Garra de Águila, el intento fallido de rescate de rehenes estadounidenses en 1980 que terminó con la muerte de ocho militares.