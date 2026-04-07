Israel ataca infraestructuras civiles en Irán horas antes de que expire el ultimátum de Trump
- El Ejército israelí insta a los iraníes a no utilizar trenes este martes
- Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio
Sobre Irán pende este martes una amenaza en forma de ultimátum vertida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A las 20.00, hora de Washington, 3.30, hora de Teherán, expira el último plazo lanzado desde la Casa Blanca y que abriría la puerta a una escalada de bombardeos inédita en caso de que, llegada la citada hora, el régimen iraní no haya accedido a la batería de exigencias de Washington, entre las que figura la reapertura del estrecho de Ormuz.
"Todo el país puede ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana por la noche", espetó Trump el lunes, en una caótica comparecencia ante los medios en la que anticipó lo que podría estar por venir. Estados Unidos ha identificado como potenciales objetivos de ataque infraestructuras críticas vinculadas al transporte y la movilidad, pese a que el Derecho Internacional prohíbe expresamente los bombardeos de zonas civiles incluso en contextos de guerra.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reivindicado este martes "una oleada de ataques aéreos con el objetivo de dañar la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas" del país, en una acción de nuevo coordinada con Estados Unidos y que, según la Media Luna Roja iraní ha causado daños en áreas civiles como una zona residencial. En sus redes sociales, la organización ha mostrado a trabajadores entre los escombros de edificio derrumbados, si bien las autoridades siguen sin ofrecer un balance claro de daños personales.
El Ejército israelí también ha emitido una "advertencia urgente" en farsi para instar a los iraníes a no subirse en trenes hasta las 21.00 (hora local de Teherán), ya que pondrían "su vida en peligro", un día después de volver a bombardear plantas petroquímicas como la de Pars Sur.
Irán insiste en sus mensajes de resistencia
El régimen iraní rechazó el martes el plan de alto el fuego propuesto por Estados Unidos y presentó su propia contrapropuesta, con una batería de medidas que incluían, por ejemplo, el derecho de Teherán a controlar la navegación del estrecho de Ormuz. Pese a los contactos mediados por Pakistán, Irán no da muestras, al menos de palabra, de ceder, y así sigue siendo a horas de que venza el ultimátum de Trump.
"Más de 14 millones de orgullosos iraníes se han registrado hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán", ha dicho en su cuenta de X el presidente, Masoud Pezeshkian, que se ha ofrecido también a "dar la vida" por el país. Varios dirigentes del régimen ya lo han hecho, incluido el anterior líder supremo, Alí Jameneí, fallecido en la primera jornada de bombardeos, el pasado 28 de febrero.
La comunidad internacional teme una nueva escalada y la ONU ya se mostró el lunes "alarmada" de los mensajes que anticipan "ataques contra plantas de energía, puentes y otras infraestructuas si Irán no acepta el acuerdo". En un aviso a Estados Unidos, el portavoz del secretario general, António Guterres, ha recordado que todas las partes deben respetar las "obligaciones" recogidas en el Derecho Internacional, un extremo que previsiblemente también plasmará el nuevo enviado especial de Naciones Unidas, Jean Arnault, en su viaje a la región.
Un llamamiento a la calma que no sólo se extiende a Irán, ya que el conflicto tiene ramificaciones regionales y se ha extendido a otros puntos como Líbano, donde el Ejército israelí ha confirmado este martes el bombardeo de un séptimo puente sobre el río Litani, en el sur del país. Israel alega que este tipo de infraestructuras civiles sirven como plataforma para el traslado de combatientes y armas de la milicia chií Hizbulá.