Israel ataca infraestructuras civiles en Irán horas antes de que expire el ultimátum de Trump

Sobre Irán pende este martes una amenaza en forma de ultimátum vertida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. A las 20.00, hora de Washington, 3.30, hora de Teherán, expira el último plazo lanzado desde la Casa Blanca y que abriría la puerta a una escalada de bombardeos inédita en caso de que, llegada la citada hora, el régimen iraní no haya accedido a la batería de exigencias de Washington, entre las que figura la reapertura del estrecho de Ormuz.

"Todo el país puede ser eliminado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana por la noche", espetó Trump el lunes, en una caótica comparecencia ante los medios en la que anticipó lo que podría estar por venir. Estados Unidos ha identificado como potenciales objetivos de ataque infraestructuras críticas vinculadas al transporte y la movilidad, pese a que el Derecho Internacional prohíbe expresamente los bombardeos de zonas civiles incluso en contextos de guerra.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reivindicado este martes "una oleada de ataques aéreos con el objetivo de dañar la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas" del país, en una acción de nuevo coordinada con Estados Unidos y que, según la Media Luna Roja iraní ha causado daños en áreas civiles como una zona residencial. En sus redes sociales, la organización ha mostrado a trabajadores entre los escombros de edificio derrumbados, si bien las autoridades siguen sin ofrecer un balance claro de daños personales.

El Ejército israelí también ha emitido una "advertencia urgente" en farsi para instar a los iraníes a no subirse en trenes hasta las 21.00 (hora local de Teherán), ya que pondrían "su vida en peligro", un día después de volver a bombardear plantas petroquímicas como la de Pars Sur.