Bulos, ataques a la prensa y mucha inteligencia artificial: la desinformación que deja un mes de guerra en Oriente Medio

Que en los conflictos bélicos también se libra una batalla por el relato no es una novedad. Sin embargo, la guerra en Oriente Medio iniciada por Estados Unidos e Israel con su ataque a Irán el 28 de febrero nos deja una avalancha de desinformación sin precedentes. Desde el primer día comenzaron a difundirse los bulos habituales: vídeos descontextualizados de bombardeos y otros generados con inteligencia artificial, pero también han tenido un protagonismo especial los ataques a los medios de comunicación bajo acusaciones de mentir en sus publicaciones, o la falsa narrativa que insiste en dar por muerto a Benjamin Netanyahu.

Periodistas especializados en investigación y verificación han puesto de manifiesto el volumen de desinformación al que nos hemos enfrentado a lo largo de este mes. El experto en desinformación Tal Hagin lo argumenta con datos: "En la guerra de junio desmentí 94 bulos en 12 días. ¿Esta vez? En 6 días he desmentido más de 130". En la misma línea se ha pronunciado el periodista de BBC Verify Shayan Sardarizadeh, quien ha afirmado que en este conflicto "la propagación desenfrenada de desinformación en las redes sociales está más allá de la capacidad de cualquier persona para cubrirla". En VerificaRTVE hemos publicado 45 artículos en 30 días de guerra. Analizamos con la vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, Edith Rodríguez Cachera, y la periodista y profesora Carmela Ríos las claves de la desinformación que nos deja este mes de conflicto en Oriente Medio.

Un conflicto con muchos países, poca libertad de prensa... Imágenes descontextualizadas para trasladar la idea de que Tel Aviv (Israel) ha quedado destruida, contenidos generados con IA que se presentan como ataques a buques y aeronaves estadounidenses o vídeos falsos de bombardeos en Irán. Estas son solo algunas de las narrativas desinformativas que hemos desmontado a lo largo de este mes de conflicto en Oriente Medio. Para Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, una de las claves es que se trata de "una región muy compleja, con muchos países implicados ya de por sí hostiles a la información, clasificados muy bajo en el ránking de la libertad de prensa de RSF". A su juicio, "se ha juntado el caldo de cultivo perfecto con Irán, con las detenciones constantes de periodistas en este país". Para esta experta, "no hay ningún actor en ese conflicto, ni siquiera Israel y Estados Unidos, que respete el libre ejercicio del periodismo". ““ Coincide con ella Carmela Ríos, periodista y profesora experta en desinformación: "La ausencia de libertad de prensa y de expresión que sufren muchos de esos países está permitiéndonos ver la realidad de la desinformación". Para ella, una de las claves de este conflicto es que "la desinformación se ha convertido ahora en algo más sofisticado, más medido, más planificado y más estratégico". Ha sido asumida como parte de la contienda por todos los actores. Considera que "estamos viendo un laboratorio avanzado de desinformación híbrida".... y sin una prensa local fuerte. Para la vicepresidenta de RSF, otra singularidad es que "hay muy pocos periodistas cubriendo esta guerra, no hay una prensa local fuerte que haya suplido la ausencia de la internacional". Argumenta que muchos periodistas iraníes están "en prisión" y que "tampoco hay una cobertura internacional potente, no ha llegado prensa internacional a puntos clave". Otro factor es que "los pocos periodistas que acceden a Irán lo tienen complicado para poder informar porque tienen que trabajar con bloqueos de Internet". ““ Edith Rodríguez Cachera cree que hay diferencias desde el punto de vista de la propaganda israelí entre este conflicto y la guerra en Gaza. Desde la Franja "llegaban las imágenes, hemos visto el dolor, los infanticidios y era muy difícil combatir la oleada de solidaridad ciudadana". En cambio, sostiene esta experta, "Irán ha sido el enemigo, la bestia negra de Israel durante décadas y hay un consenso en la sociedad israelí de defensa de lo que está sucediendo y los medios de comunicación son un reflejo". "Los propios medios israelíes, los pocos independientes que hay, están en un conflicto de intereses permanente, con una deriva patriótica y les cuesta mucho no autocensurarse", concluye. Carmela Ríos añade que "en Occidente afortunadamente tenemos medios de comunicación y corresponsales en el terreno, con limitaciones, pero en el terreno, y organismos de verificación que están haciendo un trabajo imprescindible". Pero, se pregunta: "¿Qué información está recibiendo una gran parte de los habitantes iraníes?". Lo cierto es que el hermetismo de Irán ha favorecido la rumorología. En VerificaRTVE ya te explicamos que el régimen publicó dos fotos oficiales del nuevo ayatolá, Mojtaba Jameneí, creadas con IA, lo que provocó la difusión de mensajes que aseguraban que había muerto junto a su padre en los ataques.

Disfrazar de bulo la información para desacreditar a los medios En VerificaRTVE hemos dedicado mucho tiempo a desmentir bulos, pero también a aclarar que otros contenidos eran ciertos, frente a lo que afirmaban en redes sociales. Carmela Ríos reconoce que "ya no solo se fabrican falsedades, sino que ahora mismo la desinformación está encaminada a cuestionar pruebas existentes, es decir, a cuestionar la verdad". La vicepresidenta de RSF achaca este fenómeno a la falta de una prensa local fuerte: "Disfrazar de bulo lo que hacen cinco es mucho más fácil que disfrazar de bulo lo que hacen mil periodistas". No es un bulo y no es Kabul: esta es la imagen real de una escuela iraní destruida Para Carmela Ríos, los objetivos de esta práctica son "alterar la percepción que la opinión pública mundial tiene de este conflicto y ralentizar la comprensión del ciudadano sobre lo que está pasando, porque tiene muchas dudas sobre lo que es real o lo que no". "El hecho de desacreditar al intermediario de la información, a los medios, ha sido siempre uno de los primeros objetivos que ha buscado la desinformación en la era digital", recuerda esta experta. Ambas coinciden en que la politización de los medios condiciona la opinión pública y favorece la desinformación. "La politización invade lamentablemente a los medios de comunicación en España, se ha logrado que la opinión pública sepa colocar rápidamente un tema en su agenda ideológica sin siquiera reflexionar", indica Edith Rodríguez Cachera. También critica el exceso de tertulias y espacios de opinión en las parrillas y añade que "cuando se enlaza el infoshow con los informativos es normal que el espectador no distinga bien la información de la opinión". "Los medios hoy tienen una responsabilidad clave en reconfigurar qué es opinión y qué es información", concluye la vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras.

El papel de Grok para amplificar y propagar desinformación La inteligencia artificial de la red social X ha jugado un papel fundamental en la difusión y amplificación de la desinformación en este conflicto. Por ejemplo, dijo que los medios estábamos difundiendo un bulo por contar con una foto de Kabul en 2021 el ataque a una escuela en el sur de Irán. Era falso, la imagen era actual y la geolocalizamos en Minab. Al preguntarle a este modelo por un vídeo de un bombardeo que presentaban como si fuera en Israel, la IA respondió que correspondía a la mascletá de las fallas de Valencia. Ambos extremos eran falsos: la grabación se registró en Beirut en 2024. Ante estas alucinaciones nos preguntamos, ¿está entrenada esta IA para sembrar dudas sobre los medios convencionales y favorecer la desinformación? Para Carmela Ríos, Grok no es una "inteligencia artificial que falle más que otras, lo que cambia son dos cosas: una, su dueño [Elon Musk]; dos, que responde en un entorno público, con lo cual una equivocación tiene una posibilidad de expansión y de difusión muchísimo mayor". Según esta experta, "cabe preguntarse cómo ha sido entrenada [la IA de X] y si hay algún sesgo ideológico, y tenemos razones para sospechar que esto puede ser así". ¿Por qué haces caso a Grok?: así te desinforma la IA de X sobre la guerra en Irán (y no solo) La vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras es más contundente: "No podemos esperar que la herramienta de inteligencia artificial diseñada por la misma persona que tiene esa plataforma, que ha sido clave en la victoria del presidente Trump y en el esparcimiento de discursos de odio y de discursos de ultraderecha en todo el planeta, esté entrenada de forma científica e imparcial. Esta red social es un espacio público en manos privadas", apostilla. Edith Rodríguez también pone sobre la mesa el papel del algoritmo de X: "Los medios de comunicación solventes y las organizaciones no gubernamentales hemos desaparecido de X y se ha empezado a inundar de cuentas fake y de cuentas ultras, con una agenda clarísima, un mensaje común y un discurso muy parecido".