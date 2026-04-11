El papa exhorta a los gobernantes a "sentarse en mesas de diálogo y mediación" en una vigilia por la paz en el Vaticano

El papa León XIV ha exhortado este sábado a los gobernantes a contener toda "exhibición de fuerza" y a "sentarse en mesas de diálogo y mediación", durante un acto por la paz en el Vaticano ante el aumento de los conflictos en el mundo.

"Queridos hermanos y hermanas, sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: ¡Deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte", ha clamado el pontífice.

La vigilia ha congregado en la Basílica de San Pedro a numerosos fieles, clérigos, religiosas y miembros de la Curia para rezar por la paz en todo el mundo, con la mente puesta en Irán, Ucrania, África, Líbano, Israel, Palestina y todo Oriente Medio.

Vigilia por la paz en el Vaticano. REUTERS/Remo Casilli

El llamamiento del papa no ha incluido referencias a países concretos sino que ha consistido en una advertencia general contra la "locura" de la guerra en "esta hora dramática de la historia".

Estas palabras de León XIV han resonado en el Vaticano mientras muy lejos de Roma, las delegaciones de Washington e Irán han concluido en Islamabad con "optimismo" la primera fase de sus negociaciones.