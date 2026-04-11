El papa exhorta a los gobernantes a "sentarse en mesas de diálogo y mediación" en una vigilia por la paz en el Vaticano
- El pontífice ha lanzado una advertencia general contra la "locura" de la guerra, sin referencias a países concretos
- El acto ha congregado en la Basílica de San Pedro a numerosos fieles, clérigos, religiosas y miembros de la Curia
El papa León XIV ha exhortado este sábado a los gobernantes a contener toda "exhibición de fuerza" y a "sentarse en mesas de diálogo y mediación", durante un acto por la paz en el Vaticano ante el aumento de los conflictos en el mundo.
"Queridos hermanos y hermanas, sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos: ¡Deténganse! ¡Es tiempo de paz! ¡Siéntense en mesas de diálogo y de mediación!, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte", ha clamado el pontífice.
La vigilia ha congregado en la Basílica de San Pedro a numerosos fieles, clérigos, religiosas y miembros de la Curia para rezar por la paz en todo el mundo, con la mente puesta en Irán, Ucrania, África, Líbano, Israel, Palestina y todo Oriente Medio.
El llamamiento del papa no ha incluido referencias a países concretos sino que ha consistido en una advertencia general contra la "locura" de la guerra en "esta hora dramática de la historia".
Estas palabras de León XIV han resonado en el Vaticano mientras muy lejos de Roma, las delegaciones de Washington e Irán han concluido en Islamabad con "optimismo" la primera fase de sus negociaciones.
"En este mundo se sigue crucificando, aniquilando la vida"
En su reflexión, el papa ha animado a no resignarse a un mundo violento: "Nada puede encerrarnos en un destino ya escrito, ni siquiera en este mundo en el que las tumbas parecen no ser suficientes, porque se sigue crucificando, aniquilando la vida, sin derecho y sin piedad".
Así, ha abogado por "romper la cadena demoníaca del mal" para crear un mundo "en el que no hay espada, ni drones, ni venganza, ni banalización del mal, ni lucro injusto", sino comprensión y perdón. Y ha arremetido contra "ese delirio de omnipotencia que se vuelve cada vez más impredecible y agresivo a nuestro alrededor".
También ha criticado la práctica de la guerra en nombre de Dios y el advenimiento de un mundo que, "como en una pesadilla nocturna, se llena de enemigos" y de amenazas en vez de voces de concordia. "¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida".
León XIV ha confesado que recibe muchas cartas escritas por niños desde zonas de conflicto y que, leyéndolas, percibe "todo el horror y la inhumanidad de acciones de las que algunos adultos se jactan con orgullo".
Por contra, ha asegurado que también hay miles de millones de personas en el planeta que anhelan la paz y ha instado a "construirla cada día" en hogares, escuelas y barrios. Para ello, ha ofrecido la Iglesia como "un gran pueblo al servicio de la reconciliación", a pesar de que su rechazo de la lógica bélica puede costarle "incomprensión y desprecio".
La Iglesia "anuncia el Evangelio de la paz y educa en la obediencia a Dios antes que a los hombres, especialmente cuando se trata de la dignidad infinita de otros seres humanos, puesta en peligro por las continuas violaciones del derecho internacional", ha subrayado.
Durante este rito se ha rezado el Rosario y representantes de todos los continentes han encendido las velas de la paz de san Francisco de Asís, de quien este año se conmemoran ocho siglos de su muerte.