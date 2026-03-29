Misa del Domingo de Ramos del Papa León XIV en el Vaticano, en directo

El papa León XIV se estrena en su primera misa de Domingo de Ramos como santo padre desde el Vaticano. El pontífice estadounidense, a pocas semanas de completar su primer año de papado, preside desde las 10:00 la Conmemoración de la entrada del Señor en Jerusalén y la Santa Misa en la plaza San Pedro.

La de 2025 fue una de las últimas apariciones de Francisco I antes de su muerte, si bien no ofició la misa. En la víspera, León XIV inició su gira europea con una visita de nueve horas en Mónaco, la primera de un papa al Principado monegasco.

En el acto se bendicen las palmas blancas y los olivos clásicos del Domingo de Ramos de los fieles presentes, antes de celebrar la Misa de la Pasión del Señor en el altar, frente a la fachada de la Basílica de San Pedro.

01.17 min Así se elabora la palma blanca de Elche para el Domingo de Ramos

Pese a tratarse de una celebración que recuerda la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, esta jornada también abre la reflexión sobre los últimos días de la vida de Jesucristo, incluyendo su pasión, muerte y resurrección, al ser el punto de partida de la Semana Santa.