La Archidiócesis de Madrid abre el plazo de inscripción para el voluntariado de la visita del papa León XIV

La Archidiócesis de Madrid ha puesto en marcha oficialmente el sistema de inscripción para quienes quieran colaborar como voluntarios en la próxima visita pastoral del papa León XIV. Con el objetivo de movilizar a un equipo de 10.000 personas, la Iglesia madrileña ha acelerado los preparativos de un evento que, en palabras de sus organizadores, sería "imposible" de realizar sin el apoyo del voluntariado desinteresado.

El pontífice aterrizará en España el próximo 6 de junio, en un viaje que incluirá paradas en Madrid, Barcelona y las islas Canarias.

"Un evento imposible sin los voluntarios" El responsable del área de Voluntario de la Comisión Diocesana, Ángel Luis Caballero, subrayó la pasada semana la importancia crítica de esta convocatoria: "Son los que van a hacer posible todos los actos del viaje, tanto a nivel logístico, como litúrgico u operativo". Para alcanzar la cifra de 10.000 colaboradores necesarios, la organización cuenta ya con perfiles como el de David Matilla, uno de los primeros jóvenes en sumarse al proyecto tras las propuesta de Caballero. El lugar principal de operaciones estará en la parroquia de San Juan de la Cruz, donde un equipo especializado gestionará áreas de seguridad, formación y traslados. "El hub central contará con un responsable de logística, reclutamiento y comunicación interna", detalló el responsable.

Fases de inscripción y calendario oficial Para asegurar un flujo ordenado de solicitudes, la Archidiócesis ha estructurado el sistema de inscripción en varias etapas consecutivas a través de la plataforma Pingev (Plataforma de Inscripción y Gestión de Voluntariado). El proceso comenzó con una fase inicial dedicada al registro de instituciones y parroquias, seguida de una segunda etapa enfocada en la gestión de acogida y alojamientos. Actualmente, el sistema se encuentra en su fase de inscripción individual de voluntarios, permitiendo que cualquier persona mayor de 16 años formalice su compromiso antes del cierre del plazo el próximo 17 de abril. Finalmente, la última fase terminará a partir del Lunes de Pascua, fecha en la que se abrirá la inscripción para que los fieles puedan obtener sus pases para las celebraciones y eventos que presidirá el papa. La plataforma Pingev ha sido desarrollada por tres colaboradores voluntarios y funciona tanto como portal web como aplicación móvil. "Las parroquias e instituciones van a poder inscribir a sus voluntarios y también registrar el alojamiento que quieren ofrecer", explican desde la comisión. El registro individual requiere que el aspirante complete sus datos personales, suba una fotografía tipo carnet y detalle sus habilidades específicas, como idiomas o conocimientos en primeros auxilios. Una vez aceptado, cada voluntario contará con un panel de gestión propio desde el cual podrá consultar sus servicios asignados. Según informa la archidiócesis, este sistema permitirá que los colaboradores "gestionen su propia participación y reciban toda la información logística relevante en tiempo real". ““