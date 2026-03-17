El papa oficiará dos misas masivas en Madrid y Tenerife y visitará Montserrat durante su viaje a España

A tres meses de la visita del papa a España, ya se conocen más detalles del recorrido y los actos que protagonizará León XIV. El equipo responsable de comunicación del viaje ha confirmado que el pontífice visitará la Abadía de Montserrat en Barcelona el próximo 10 de junio, y que durante su visita habrá "dos eucaristías masivas", una en Madrid, el 7 de junio por el día del Corpus, y otra de despedida en Santa Cruz de Tenerife, el día 12.

Lo han hecho en un encuentro con periodistas para explicar algunos de los aspectos sobre la organización del viaje del papa a España del 6 al 12 de junio, aunque el Vaticano aún no ha confirmado el programa oficial, más allá de que las ciudades que visitará el pontífice serán Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

"La agenda, a día de hoy, no está confirmada". Así ha arrancado su intervención el responsable de comunicación de la organización de la visita, Rafael Rubio, en una sala abarrotada por cerca de un centenar de periodistas. Será la Santa Sede la que ofrezca todos los detalles de la visita, lo que hará, "como muy tarde", antes de Semana Santa.

Vigilias en estadios Rubio ha detallado que León XIV llegará a Madrid por la mañana el 6 de junio y permanecerá en la capital hasta el día 9 por la mañana, cuando viajará a Barcelona. En la ciudad condal estará hasta el día 11 por la mañana, y desde allí se desplazará hasta Gran Canaria y Tenerife, donde permanecerá hasta el 12 por la tarde. En la capital catalana, participará en un encuentro en la Sagrada Familia y otro en la Abadía de Montserrat, este último detalle desconocido hasta este martes. En el templo barcelonés León XIV hará una ofrenda floral en la tumba del arquitecto modernista, oficiará una celebración solemne y bendecirá la Torre de Jesús, el punto más alto de la basílica y de la ciudad. 00.38 min La visita del Papa inclourà una ofrena a Gaudí i una missa "Al menos habrá dos eucaristías masivas en la calle", ha precisado Rubio, que ha indicado que una será en Madrid por el día del Corpus. "Hace poco nos dijeron que el Papa no celebraría la misa del Corpus el jueves 4 junio en Roma", ha subrayado. La otra será de despedida en Tenerife, "en el Puerto de Santa Cruz, que es un espacio bastante amplio", ha añadido Rubio, que ha contado que también habrá "distintas vigilias o encuentros" que se celebrarán en lugares "cerrados y amplios como estadios de fútbol o estadios de otros deportes, siempre cubiertos". Aunque no han informado si uno de esos recintos será el Santiago Bernabéu, el estadio figuraba entre las propuestas que la Conferencia Episcopal hizo al pontífice.