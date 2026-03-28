León XIV inicia su gira europea en Mónaco en la primera visita de un papa al Principado
- Es el inicio de la gira apostólica del pontífice por Europa, que le llevará a España en junio
- En su encuentro, el príncipe Alberto II ha resaltado "el anclaje católico" de Mónaco
León XIV ha llegado este sábado al Principado de Mónaco, en lo que supone su primer viaje como pontífice a un país europeo y la primera visita de un papa a este país, donde el catolicismo es la religión oficial, como establece su Constitución.
Es el inicio de la gira apostólica del pontífice por Europa, que le llevará a España en junio, cuando ya haya cumplido un año de papado.
En su encuentro, el príncipe Alberto II de Mónaco ha resaltado "el anclaje católico" de Mónaco, que dura más de 700 años, y ha citado la búsqueda de la paz como uno de los combates compartidos entre el Vaticano y el Principado.
En este sentido, León XIV ha denunciado que en este momento histórico "la ostentación de la fuerza y la lógica de la prevaricación perjudican al mundo y amenazan la paz", en el discurso a las autoridades durante su breve viaje en la víspera del Domingo de Ramos.
Por eso, en su primer discurso asomado al balcón del palacio del Príncipe, en francés, el papa ha señalado que Mónaco, en "una herencia espiritual viva", debe comprometer su riqueza al servicio del derecho y de la justicia.
Redistribuir la riqueza
León XIV no obvia que en Mónaco vive una mayoría de ciudadanos procedentes de otros países y que muchos de ellos "ocupan cargos de considerable influencia en el ámbito económico y financiero". Por ello, el pontífice ha indicado que habitar en este país "representa para algunos un privilegio y, para todos, una llamada específica a interrogarse sobre su lugar en el mundo".
Mónaco es el país con mayor concentración de millonarios del mundo; más de un tercio de sus 39.000 habitantes tienen un patrimonio neto superior a 1 millón de dólares. Es considerado paraíso fiscal, sin impuesto sobre la renta y con un PIB per cápita medio de 267.522 euros, que hace de sus habitantes los más ricos del planeta.
Y en este país, el papa ha afirmado que "cada talento, cada oportunidad, cada bien depositado en nuestras manos tiene un destino universal, una exigencia intrínseca de no ser retenido, sino redistribuido, para que la vida de todos sea mejor".
Robert Francis Prevost ha hablado de la necesidad de compartir y recordado la necesidad de poner a los pobres en el centro. El papa ha resaltado que Mónaco sea uno de los pocos países del mundo que tiene la fe católica como religión de estado y ha asegurado que esto "no aplasta, sino que libera; que no separa, sino que une".
Itinerario en Mónaco
León XIV ha salido a las 7:05 horas en coche al helipuerto de la Ciudad del Vaticano, desde donde ha partido a las 7:22 horas hacia Mónaco. Durante el vuelo, ha enviado un telegrama al jefe de Estado francés, Emmanuel Macron: "Mientras sobrevuelo Francia durante mi viaje apostólico al Principado de Mónaco, envío mis más cordiales saludos a Su Excelencia y a sus conciudadanos, junto con la aseguración de mis oraciones por la paz y la prosperidad de la nación".
Una vez en Mónaco, ha sido recibido con honores por el Príncipe Alberto II de Mónaco y por la Princesa Charlène, ha hecho una visita de cortesía al Palacio del Príncipe de Mónaco y se ha asomado al balcón para saludar a los ciudadanos que se han congregado en la plaza de Palacio.
Entre las actividades principales de la agenda del Papa, según recoge el programa, destacan el encuentro con la comunidad católica en la catedral de la Inmaculada Concepción, a las 11:00 horas; el encuentro con los jóvenes y los catecúmenos, en la zona frente a la iglesia de Santa Devota; y la celebración de la Santa Misa en el Estadio Louis II, a las 15:30 horas.
Finalmente, tras la despedida oficial, está previsto que León XIV regrese a la Ciudad del Vaticano a las 17:45 horas.