El papa pide a quienes pueden "iniciar guerras" que "elijan la paz" en su primer Domingo de Resurrección

El papa León XIV ha llamado a quienes "tienen el poder de iniciar las guerras" a que "elijan la paz" desde el Vaticano en el que es su primer Domingo de Resurrección como pontífice. Y en la misa previa a la bendición 'Urbi et Orbi' en la plaza de San Pedro, ha hecho un canto de "esperanza" frente a la guerra que mata y destruye" y la "idolatría del lucro" que saquea los recursos de la tierra.

El papa ha convocado una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro del Vaticano para el próximo sábado 11 de abril. Lo ha hecho en su primer mensaje de Pascua, en el que ha llamado a no ser "indiferentes" ni "resignarse" ante el mal, el odio y la guerra.

"¡Hagamos oír el grito de paz que brota del corazón!", ha pedido el pontífice en su discurso pronunciado en la Logia central de la basílica de San Pedro.

Llama a no ser "indiferentes ante la muerte de miles de personas" El papa ha lamentado que el mundo se está acostumbrando a la violencia: "Nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas. Indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos. Indiferentes ante las consecuencias económicas y sociales que estos desencadenan y que, sin embargo, todos percibimos". En este sentido ha aprovechado para retomar la expresión "globalización de la indiferencia" de su antecesor, el fallecido Francisco, cuyo último acto antes de su muerte fue precisamente el mensaje Urbi et Orbi del Domingo de Resurrección de 2025. "¡Que quienes tienen armas en sus manos las abandonen! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz! No una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo. No con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo", ha exhortado León XIV. En este sentido, ha subrayado que la paz que Jesucristo entrega con su resurrección "no es aquella que se limita a silenciar las armas, sino la que toca y transforma el corazón de cada uno de nosotros". "¡Convirtámonos a esa paz de Cristo!", ha reclamado Robert Prevost, que ha pedido en este Domingo de Resurrección dejar "a un lado toda voluntad de disputa, de dominio y de poder". "Imploremos al Señor que conceda su paz al mundo asolado por las guerras y marcado por el odio y la indiferencia, que nos hacen sentir impotentes ante el mal", ha concluido el pontífice. Posteriormente León XIV impartió la bendición "Urbi et Orbi", tras felicitar la Pascua en diez idiomas ante la multitud congregada en la plaza de San Pedro. ““